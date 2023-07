Neuer Bayern-Sportdirektor Freund: Was mir bei einem Verein besonders wichtig ist

Sportdirektor Christoph Freund hat bei der Bekanntgabe seines Wechsel von RB Salzburg zum FC Bayern einen ersten kleinen Einblick in seine Philosophie gegeben. „Mir ist es wichtig, dass ein Verein eine Identität hat, und dafür steht der FC Bayern ohne Frage“, erklärte der 46-Jährige in einer Pressemitteilung seines neuen Arbeitgebers: „Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert.“

Christoph Freund: Etablierter Entdecker und Förderer von Talenten

Freund hatte sich in Salzburg als Entdecker und Förderer zahlreicher Talente etabliert. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere, die er bei unterklassigen Klubs verbracht hatte, arbeitete er bei den Österreichern zunächst als Teammanager, dann als rechte Hand Ralf Rangnicks als Sportkoordinator. 2015 übernahm er nach Rangnicks Wechsel zum Schwester-Klub nach Leipzig schließlich selbst die Rolle des Sportdirektors - seitdem gab es in Österreich keinen anderen Meister als RB. Die Liste von Youngstern, die unter seiner Ägide zu Stars wurden, ist lang: Erling Haaland, Dayot Upamecano, Sadio Mané, Dominik Szoboszlai, Naby Keita, Karim Adeyemi – um nur einige zu nennen.

In Salzburg galt er als tief verwurzelt und lehnte im vergangenen Jahr ein Angebot des FC Chelsea ab. Dem Werben aus München gab er schließlich nach. „Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte“, meinte der Manager, der in den kommenden Wochen noch die Wechselperiode bei seinem aktuellen Klub abwickeln wird. „Salzburg bin ich für 17 erfolgreiche und emotionale Jahre sehr dankbar, und ich werde mich in dieser Transferperiode für den Klub genauso einbringen, wie man es von mir kennt“, versicherte Freund, der bei RB noch bis 2026 unter Vertrag stand und die Bayern folglich eine Ablöse kosten dürfte.

Christoph Freund tritt Nachfolge von Hasan Salihamidzic an

In München tritt er die Nachfolge von Sportvorstand Hasan Salihamidzic an, der ebenso wie Vorstandsboss Oliver Kahn unmittelbar im Anschluss an die vergangene Saison geschasst worden war.