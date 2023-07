Berichte: Chelsea trennt sich von Ex-Leipziger Vivell

Kaltenkirchen

In vielen Gemeinden gibt es Baumschutzsatzungen. Doch was nützen sie, wenn Bürger Strafzahlungen bei lukrativen Immobiliengeschäften gleich einkalkulieren und Bäume illegal fällen? Ein solcher Vorwurf sorgt zurzeit in Kaltenkirchen für Missstimmung in der Nachbarschaft.