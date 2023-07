Claudia Neumann: So gehe ich mit dem Hass im Netz um

Wenn sie am Mikrofon sitzt, laufen häufig die Social-Media-Kanäle heiß: Sportreporterin Claudia Neumann. Bei der Fußball-WM der Frauen ist sie für das ZDF vor Ort und kommentiert mehrere Partien, darunter das Auftaktspiel der DFB-Elf gegen Marokko. Im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), spricht die 59-Jährige über die Unterschiede von Frauen- und Männerfußball, die WM-Chancen der DFB-Elf und ihre knappe Vorbereitungszeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was trauen Sie den deutschen Kickerinnen in Down Under zu? Hoffen Sie auf ein Sommermärchen?

Hoffen darf man auf jeden Fall, und die Aussichten sind ja nicht mies, auch wenn die deutsche Elf in diesem Kalenderjahr noch nicht überzeugt hat. Die Gruppenphase werden sie sicherlich überstehen – wenn dann im Achtelfinale aber gleich Frankreich oder Brasilien lauern, kann man da an einem schlechten Tag auch verlieren. Mit einem Topauftakt kann das Selbstverständnis aber zurückkehren.

+++ Verfolgt hier alle WM-News und Eindrücke aus Australien im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Vorrundenaus der deutschen Männer bei der WM in Katar und kürzlich bei der U21-EM – können die Frauen das Feuer der Begeisterung hierzulande wieder entfachen?

Wenn jetzt ein Männerturnier anstehen würde und die Flick-Truppe wäre erfolgreich, wäre die Begeisterung zumindest partiell wieder zurück. Aber generell ist der Frauenfußball in der Sympathie der Menschen dem der Männer aktuell einen großen Schritt voraus. Viele Leute können das jetzt auch besser einordnen als noch vor 20 Jahren, als beides noch direkt verglichen wurde und man flott zu der Erkenntnis kam: Oh, das ist aber langsam bei den Frauen, wenig athletisch. Heute wissen die, dass ein Fußballspiel der Frauen ein ganz packendes, tolles Ereignis sein kann, das unter die Haut oder im besten Fall direkt ins Herz geht.

Die Übertragungsrechte für ARD und ZDF wurden erst sehr kurzfristig eingekauft. Das war bestimmt nicht optimal für Ihre Vorbereitung?

Absolut. Die Übertragung eines Turniers ist viel Arbeit und Vorbereitung, das war für alle eine sehr unangenehme Hängepartie. Jetzt müssen wir halt rankloppen. Alle Beteiligten sind in den nächsten Wochen im Dauerbetrieb.

Neumann: Vorbereitung auf Frauen-WM ist kompliziert

Ist die Vorbereitung anders als bei einer Männer-WM?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie ist deutlich komplizierter, viele Informationen sind nicht so leicht zu recherchieren wie beim Männerfußball. In der Intensität und der Professionalität mache ich aber überhaupt keinen Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball. Vor wenigen Tagen habe ich mir ein Testspiel von Marokko, also Deutschlands erstem Gegner, in der Schweiz angeschaut, bin eigens dafür mehr als 800 Kilometer gefahren. Jetzt habe ich Marokko einmal gesehen und kann einigermaßen beurteilen, wie sie spielen und welche Spielerin wie agiert. Das ist Gold wert.

Ist der Einsatz bei einem Turnier für Sie als Kommentatorin im Frauenfußball entspannter als beim Männerfußball, weil Sie es nicht mit Megastars wie Neymar und Co. zu tun haben, die sich abschotten?

Ich habe seit 2003 alle Turniere der Fußballfrauen mitgemacht, und früher war das sehr entspannt – man könnte vielleicht auch sagen: Es war nicht gut organisiert (lacht). Da wusste niemand so genau, wer wann wo Interviews bekommt, da ging vieles auf Zuruf oder über eigene Bekanntschaft. Mittlerweile haben UEFA und FIFA die Abläufe aber angepasst. Die Professionalisierung bei solchen Turnieren ist signifikant.

Claudia Neumann über Hass im Netz: „Bin ein sehr selbstkritischer Mensch“

Müssen die Social-Media-Redakteure des ZDF immer noch Sonderschichten schieben, wenn Sie am Mikro sitzen, weil es so viele Reaktionen gibt?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das müssen Sie die Kollegen fragen, ich weiß es nicht. Ich versuche, das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir sehen ja insgesamt, was Social Media mit unserer Gesellschaft macht, und wir wissen, dass Algorithmen und andere Mechanismen bei Hassnachrichten eine große Rolle spielen. Vielleicht sollte man diesen Dingen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken.

Sie lassen sexistische, beleidigende oder einfach nur unqualifizierte Kommentare einfach an sich abprallen?

Das tue ich schon seit Jahren. Ich bin aber natürlich ein sehr selbstkritischer Mensch. Wenn man soundsoviele Reportagen im Jahr macht, passieren auch Fehler, und ich bin die Erste, die das dann analysiert. Ein Fußballspiel ist übrigens ein Fehlerspiel. Ich glaube, es gibt kein perfektes Fußballspiel, in dem Spieler, Spielerinnen, Schiedsrichter, Trainer, Funktionäre oder eben Journalisten alles perfekt machen. Da gibt‘s auch bei uns schon mal einen Fehlpass oder gar einen verschossenen Elfer, um im Bild zu bleiben. Das darf selbstverständlich kritisiert werden, wie ich seit Jahren betone.