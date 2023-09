Conference League: Das sind die Gegner von Eintracht Frankfurt

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat eine machbare Gruppe in der Europa Conference League erwischt. Der hessische Klub, der sich am Donnerstag in den Playoffs gegen den bulgarischen Vertreter Levski Sofia durchgesetzt hat, trifft auf PAOK Saloniki (Griechenland), HJK Helsinki (Finnland) und den FC Aberdeen (Schottland). Das ergab die Auslosung des europäischen Fußballverband UEFA in Monaco am Freitag. Gerade gegen Saloniki und Aberdeen dürfte es zu stimmungsvollen Duellen mit traditionsreichen Fan-Lagern kommen.

Der Startschuss für die Conference-League-Partien fällt am 21. September. Abgeschlossen wird die Gruppenphase am 14. Dezember. Einen Platz im Achtelfinale sicher haben die acht Gruppensieger. Die Zweitplatzierten treffen in einer Zwischenrunde auf die Dritten der acht Europa-League-Gruppen. Diese Playoffs zur K.o.-Runde werden am 18. Dezember ausgelost und am 15. und 22. Februar 2024 ausgetragen. Über das Achtelfinale (7. und 14. März), das Viertelfinale (11. und 18. April) und das Halbfinale (2. und 9. Mai) geht es schließlich zum Endspiel am 29. Mai in Athen.

Die Gruppen der Conference-League-Saison 2023/2024 im Überblick

Gruppe A

OSC Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, KÍ Klaksvík

Gruppe B

KAA Gent, Maccabi Tel Aviv, Sorja Luhansk, Breidablik Kópavogur

Gruppe C

Dinamo Zagreb, Viktoria Pilsen, FC Astana, FC Ballkani

Gruppe D

Club Brügge, Bodö/Glimt, Beşiktaş Istanbul, FC Lugano

Gruppe E

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Warschau, HŠK Zrinjski Mostar

Gruppe F

Ferencváros Budapest, AC Florenz, KRC Genk, FK Čukarički

Gruppe G

Eintracht Frankfurt, PAOK Saloniki, HJK Helsinki, FC Aberdeen

Gruppe H

Fenerbahce Istanbul, Ludogorets Rasgrad, Spartak Trnava, FC Nordsjælland