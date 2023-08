Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia live im TV und Online-Stream sehen

Spielt die Eintracht Frankfurt in dieser Saison erstmals in der Conference League? Um das zu erreichen, sind die Hessen im Play-off-Rückspiel gegen Levski Sofia am Donnerstag (20.30 Uhr) zum Siegen verdammt. Im Hinspiel in Bulgarien kamen die Frankfurter nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus. “Wir hatten nach der Führung nie richtig die Kontrolle und waren nicht konsequent genug”, ärgerte sich Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche. “Insgesamt war das zu wenig, daran müssen wir arbeiten.”

Den Frankfurter Treffer in Sofia erzielte ausgerechnet Randal Kolo Muani. Der Top-Stürmer wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Ob der 24-Jährige am Donnerstag überhaupt noch mit von der Partie ist, bleibt abzuwarten. Medienberichten zufolge soll die Eintracht gerade erst ein zweites Angebot der Franzosen abgelehnt haben.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia live im TV?

Der TV-Sender RTL überträgt das Play-off-Rückspiel in der Conference League zwischen Eintracht Frankfurt und Levski Sofia kostenlos und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr.

Wie sehe ich das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Levski Sofia im Livestream?

Über den hauseigenen Streamingsender RTL+ können Fans das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Levski Sofia auch im Livestream verfolgen. Der Service ist allerdings kostenpflichtig. Wer auf einen kostenfreien Stream hofft, kann einen entgeltfreien Probemonat abschließen.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Levski Sofia bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

