Playoffs ausgelost: Eintracht Frankfurt trifft auf Gegner aus Israel oder Bulgarien

Im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Conference League bekommt es Eintracht Frankfurt mit dem israelischen Vizemeister Hapoel Beer-Sheva FC oder dem 26-maligen bulgarischen Champion Levski Sofia zu tun. Das ergab die Auslosung der Playoff-Partien am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz.

Endgültig Klarheit über den kommenden Gegner hat der Bundesliga-Klub erst am 17. August. Dann wird die dritte Qualifikationsrunde des Wettbewerbs, in der sich Hapoel und Levski gegenüberstehen, abgeschlossen.

Ausgetragen werden die Conference-League-Playoffs am 24. und 31. August. Welches Team zuerst zu Hause ran muss, soll sich am Dienstag final entscheiden. Die Anstoßzeiten der Partien stehen noch nicht fest und obliegen dem jeweiligen Gastgeber. Sollte sich die Eintracht durchsetzen, zieht sie in die Conference-League-Gruppenphase ein. Diese wird am 1. September ausgelost und beginnt am 21. September.