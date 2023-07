Costa Rica bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den costa-ricanischen Kader.

Costa Rica im Schnellcheck

Trainerin Amelia Valverde

WM-Teilnahmen 2 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Vorrunde 2015

Fifa-Weltrangliste 36. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Costa Rica bei der WM 2023?

Costa Rica spielt in Gruppe C. Dort trifft das Team auf Spanien, Japan und Sambia.

Wann spielt Costa Rica bei der WM 2023?

Das sind die Termine der Costa-Rica-Spiele bei der WM:

Spanien – Costa Rica | Freitag, 21.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Wellington (TV-Übertragung im ZDF) Freitag, 21.7.2023, 9.30 Uhr MESZ in Wellington (TV-Übertragung im ZDF)

Japan – Costa Rica | Mittwoch, 26.7.2023, 7 Uhr MESZ in Dunedin (Übertragung im ZDF-Livestream)

Costa Rica – Sambia | Montag, 31.7.2023, 9 Uhr MESZ in Hamilton (Übertragung im ZDF-Livestream)

Der costa-ricanische WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Priscilla Tapia (Deportivo Saprissa)

Daniela Solera (Sporting FC)

Genésis Pérez (University of Central Florida)

Abwehr

Mariana Benavides (Saprissa FF)

María Paula Elizondo (Saprissa FF)

Carol Sánchez (Sporting FC)

Valeria Del Campo (CF Monterrey)

Fabiola Villalobos (LD Alajuelense)

María Paula Coto (LD Alajuelense)

Gabriela Guillén (LD Alajuelense)

Emilie Valenciano (LD Alajuelense)

Mittelfeld

Katherine Alvarado (Saprissa FF)

Mariela Campos (Saprissa FF)

Gloriana Villalobos (Saprissa FF)

Melissa Herrera (FC Girondins Bordeaux)

Cristin Granados (Sporting FC)

Alexandra Pinell (LD Alajuelense)

Sheika Scott (LD Alajuelense)

Raquel Rodríguez (Portland Thorns)

Priscila Chinchilla (vereinslos)

Sturm

Catalina Estrada (Saprissa FF)

Sofía Varela (Saprissa FF)

María Paula Salas (vereinslos)

