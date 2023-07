Ronaldo: „Saudische Liga besser als MLS“ – Superstar mit forscher Prognose

Die pompöse Vorstellung von Lionel Messi bei Inter Miami aus der nordamerikanischen MLS hat Cristiano Ronaldo offenbar nur wenig beeindruckt - mehr noch: Der Portugiese schreibt der neuen sportlichen Heimat seines Dauerrivalen kein gutes Zeugnis aus und sieht sich selbst auf der Zielgeraden der Karriere auf höherem Niveau gefordert. „Die saudische Liga ist besser als die MLS“, sagte der 38-Jährige am Montagabend nach einem Test seines Klubs Al-Nassr gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo (0:5).

Seine These untermauerte der fünfmalige Ballon d‘Or-Gewinner mit dem Hinweis auf die millionenschweren Transfers der saudischen Liga in den vergangenen Monaten. „Ich habe den Weg geöffnet, jetzt kommen all diese Spieler hierher“, wird Ronaldo von ESPN zitiert. Der Stürmer war im vergangenen Januar zu Al-Nassr gewechselt, zuletzt folgten ihm unter anderem Karim Benzema, N‘Golo Kanté, Marcelo Brozovic und Roberto Firmino, die nun ebenfalls in der Wüsten-Liga ihr Geld verdienen. Aufgrund der Flut an hochkarätigen Zugängen stellt Ronaldo eine forsche These auf.

Cristiano Ronaldo: „Europäischer Fußball hat an Qualität verloren“

„In einem Jahr werden mehr und mehr Top-Spieler nach Saudi-Arabien kommen. Dann wird die saudische Liga die Ligen in der Türkei oder den Niederlanden überholen“, sagte der Superstar, der den europäischen Fußball auf dem absteigenden Ast sieht. „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich zu keinem europäischen Klub zurückkehren werde“, meinte er: „Ich bin 38 Jahre alt. Der europäische Fußball hat eine Menge an Qualität verloren.“ Einzig die englische Premier League schlage sich noch gut, urteilte Ronaldo: „Sie hat einen großen Vorsprung vor den anderen Ligen.“