﻿Kurz vor dem letzten Hurra: Warum Cristiano Ronaldo nun ein trauriges Karriereende droht

Superstar Cristiano Ronaldo steht bei seinem Klub Manchester United auf dem Abstellgleis. Trainer Erik ten Hag machte zuletzt immer wieder klar, wer der Boss im Old Trafford ist und griff knallhart gegen den Portugiesen durch. „CR7“ steht nun vor dem letzten Hurra seiner Karriere.

Seitdem Cristiano Ronaldo im Sommer des vergangenen Jahres zu Manchester United zurückgekehrt war, hieß der mächtigste Mann beim abgestürzten englischen Rekordmeister: Cristiano Ronaldo. Die Fans liebten ihn, weil er eine Symbolfigur jener goldenen Tage war, in denen der Verein noch Titel sammelte. Die Trainer, zuerst Ole Gunnar Solskjaer, dann Ralf Rangnick, hielten zum fünfmaligen Weltfußballer. Wegen seiner Popularität und seiner Tore sahen sie darüber hinweg, dass er sich grundlegenden Gemeinschaftsaufgaben (Pressing! Verteidigen!) entzog.

Der neue starke Mann bei Manchester United: Trainer Erik ten Hag. © Quelle: Getty Images

In diesen Tagen beobachtet das Publikum allerdings eine monumentale Machtverschiebung. Manchester Uniteds neuer Coach, der Niederländer Erik ten Hag, hat Ronaldo nach dem vernichtenden 0:4 beim FC Brentford am zweiten Spieltag auf die Ersatzbank abgeschoben. Seitdem geht es voran im Old Trafford.

Es gab Siege unter anderem gegen den Erzrivalen FC Liverpool, Tabellenführer FC Arsenal und unter der Woche gegen Tottenham Hotspur, einen Konkurrenten im Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze. Diese Partie dürfte Ronaldos Ende bei Manchester United besiegelt haben, vielleicht sogar sein endgültiges Ende im Vereinsfußball.

Ten Hag lässt die Muskeln spielen

Der Superstar war wieder nur Reservist, weigerte sich offenbar, eingewechselt zu werden, und verschwand noch vor Abpfiff im Spielertunnel, nicht zum ersten Mal. Schon in der Saisonvorbereitung hatte er sich diesen Verstoß gegen die ungeschriebenen Gesetze von Teamgeist und Zusammenhalt geleistet. Trainer ten Hag regierte mit Härte auf die neueste Eskapade des 37 Jahre alten Portugiesen, er strich ihn aus dem Kader für die Reise zum FC Chelsea an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) und verbannte ihn vorübergehend vom Training.

Damit zeigte der neue Übungsleiter, dass nicht mehr Ronaldo der stärkste Mann bei Manchester United ist, sondern er, ten Hag. Er machte deutlich, dass er beim Neuaufbau im Old Trafford keine Rücksicht nimmt auf große Namen. Neuerdings gilt beim englischen Rekordmeister wieder eine goldene Regel, die seit Ronaldos Rückkehr außer Kraft gesetzt war – dass nämlich der Verein größer ist als einzelne Spieler.

Theoretisch könnte der Portugiese immer noch seinen Wert haben für Manchester United, nicht in der ersten Elf, sondern als Luxusjoker. Doch auf diese Rolle hat er offensichtlich keine Lust. Das bewies seine Rebellion beim Spiel gegen Tottenham. Ronaldos schuldbewusste Worte bei Instagram („Manchmal verliert man in der Hitze des Moments die Kontrolle“, „das ist Manchester United, wir müssen zusammenhalten“) sind erstmal nur das – Worte. Die beste Lösung für alle Seiten wäre, wenn er den Klub in der bevorstehenden Transferperiode verlassen würde.

Das Problem ist nur, dass Ronaldo den gleichen Plan schon im Sommer hatte, doch es fand sich kein Klub, der ihn bezahlen konnte oder wollte. Einem der größten Spieler der Geschichte droht ein trauriges Karriereende. Die WM in Katar dürfte sein letztes Hurra werden.