﻿Da geht doch noch was

Sydney. Die ersten Fans verlassen den Tumbalong Park mitten in der Innenstadt von Sydney bereits, als Alanna Kennedy in der zehnten Minute der Nachspielzeit zum Kopfball hochsteigt und den Ball kraftvoll über die Linie drückt. Klatschen, Schreie, sogar ein Kreischen dröhnt durch die australische Me­tropole. Crunchtime. Mit bangen Blicken schauen rund 500 Fans auf die zwei großen Bildschirme, gesprochen wird nicht mehr.

Zwei Minuten später steht fest: Das 2:3 von Australiens Fußballerinnen kommt zu spät. Die „Matildas“ verlieren gegen Nigeria. Der Einzug ins Achtelfinale bei der Heim-WM ist in Gefahr.

Ein Lächeln fürs Foto ist gerade so drin: Nick und Lachlan aus Sydney sind enttäuscht von der Niederlage der „Matildas“. © Quelle: RND/Ranke

Der Platz leert sich Donnerstagnacht schnell, nur wenige bleiben noch eine Weile. Nick und Lachlan sitzen etwas abseits auf einer Bank. Nick schiebt seine Brille ein Stück nach oben und wischt sich über die Augen. „Ich bin so enttäuscht“, sagt der Student aus Sydney. Nach dem Auftaktsieg vergangene Woche gegen Irland sei die Euphorie groß gewesen, erzählt er, die Niederlage fühle sich nun an wie ein „Slap“ ins Gesicht. „Es liegt am Trainer“, ist sich sein Kumpel Lachlan sicher. Er habe „Matildas“-Coach Tony Gustavsson noch nie gemocht, jetzt wüsste er noch mehr, warum.

Australien: hervorragender WM-Gastgeber – mit einem großen Aber

Abseits des Sportlichen präsentiert sich Australien – und insbesondere Sydney – in der ersten Phase der Frauen-Weltmeisterschaft hervorragend. Das Land auf der Südhalbkugel und dessen größte Stadt eignen sich ideal für ein Sportevent dieser Größe. Das liegt zum einen an der Infrastruktur: Alle Stadien waren bereits vorhanden, fünf von zehn Arenen schon seit dem vergangenen Jahrtausend.

Der öffentliche Nahverkehr ist einfach zu verstehen und günstig. Kürzere Strecken in der Innenstadt kosten weniger als 70 Cent. Fans, die ein Spiel besuchen, fahren kostenlos. Im rund 870 Kilometer entfernten Melbourne sind einige Fahrten grundsätzlich kostenfrei. Jede Bezahlung geht mit Karte – was in Deutschland immer noch nicht flächendeckend möglich ist. Nur die Zugstrecke zwischen Sydney und dem DFB-Quartier Wyong weckt Erinnerungen an die Heimat. Pünktlich fahren die Bahnen zwar, aber das Handynetz ist auf dem Weg durch mehrere Nationalparks eher zweitklassig.

Für Wohlfühlatmosphäre sorgen derweil die Australierinnen und Australier selbst. Im Vorfeld haben viele Personen, die das Land bereist haben, berichtet, wie nett und zuvorkommend die Menschen hier seien. Egal ob im Supermarkt, im Café oder im Kiosk: Jeder hat Zeit für einen Smalltalk. Freundliche Gesichter, so weit das Auge reicht. Auf der Straße muss man nur kurz fragend durch die Gegend blicken, prompt bietet jemand seine Hilfe an. Das gilt auch für die Volunteers rund um die Stadien, die stets kompetent helfen. Die Menschen zeigen sich offen und tolerant. Fast überall wehen Regenbogenflaggen.

Distanzen sind sehr weit: Irland legt die meisten Kilometer zurück

Doch Australien und Co-Gastgeber Neuseeland haben ein kleines Pro­blem: Die Wege sind sehr weit. In der Gruppenphase legen die Irinnen am meisten Strecke zurück: 8260 Kilometer liegen insgesamt zwischen den Spielorten Sydney, Perth und Melbourne. Auch die Teams aus Dänemark und Jamaika müssen über 7000 Kilometer überwinden. Zum Vergleich: Bei der paneuropäischen EM der Männer 2021 hatte Polen mit seinen Gruppenspielen in Bilbao und St. Petersburg (7160 km) die längste Strecke und bei der viel kritisierten Winter-WM 2022 in Katar fanden gar alle Partien in einem Umkreis von 68 Kilometern statt.

Für das DFB-Team sieht es mit „nur“ 1795 Kilometern etwas besser aus, dennoch ist das Flugzeug als Transportmittel die einzige Option. Der erste Spielort Melbourne ist in etwas mehr als einer Flugstunde zu erreichen, mit dem Auto oder dem Bus würde es etwa zehn Stunden dauern. Die Distanz vom neuseeländischen Wellington bis zum australischen Perth beträgt 5257 Kilometer. Selbst die Gesamtbreite der USA liegt mit circa 4500 Kilometer weit darunter.

Die Reisestrapazen drücken die Stimmung. Allein die Anreise gestaltet sich für viele schwierig, ist planungsaufwendig und teuer. Die Studentinnen Julia, Amanda und Carisa aus Chicago berichten, dass sie bereits vor zwei Jahren begannen, ihren WM-Trip zu planen. Zwei Spiele haben die Freundinnen sich in Sydney angeschaut, zwei weitere werden es in Neuseeland sein.

Marion und Sonja sind für die Partie Deutschland – Marokko nach Melbourne gereist. © Quelle: RND/Ranke

Marion und Sonja sind nur für das erste Gruppenspiel der Deutschen nach Melbourne gereist. Rund eine Woche verbringen Mutter und Tochter aus dem Sauerland in der Stadt. „Länger geht es leider nicht“, meint die 19-jährige Sonja. Die Zeit, das Geld und die Urlaubstage – all das seien Gründe dafür, dass nicht mehr drin ist. Das geht vielen so.

Die Begeisterung ist da, doch die Werbung fehlt

Wer hier lebt oder vor Ort ist, genießt das Turnier und den Sport jedoch. Es ist früh am Sonntagmorgen, mit dem Zug geht es zum Flughafen. Gegenüber sitzt ein Mann, Mitte 40. „Verfolgst du die WM?“, fragt er. Ich bejahe und frage ihn nach seinen Eindrücken. „Die Matildas“, wie Aus­traliens Frauenteam genannt wird, „sind super“, sagt er. Er schaue sich die Spiele sehr gerne an – im Gegensatz zu denen vom Männerteam.

Generell präsentieren sich die Gastgeber sehr begeisterungsfähig. „Die Aussies würden das alles total feiern – wenn sie davon wüssten“, meint ein deutscher Auswanderer. Er lebt seit 15 Jahren in der Nähe von Melbourne und bemängelt die dürftige Werbung im Vorfeld des Turniers. Rugby und Australian Football seien seiner Aussage nach so groß, dass der Fußball in den Hintergrund rückt.

Dies bestätigt ein Blick in die Medienlandschaft. Einen Tag vor dem Deutschland-Spiel läuft in einem Uber, als Frankreich gegen Jamaika spielt, im Radio ein Australian-Football-Spiel. „Das ist auf allen Sendern so“, sagt der Fahrer. Deswegen habe er auch lange gar nicht gewusst, dass gerade die WM in Australien stattfindet. Er habe erst von Fahrgästen davon erfahren. Auf den Titelseiten der Zeitungen steht alle paar Tage mal ein Bericht über die „Matildas“, doch auch hier dominieren andere Themen.

Häkelkoala des DFB-Teams macht WM-Karriere Der gehäkelte Koalabär „Waru“ ist als Maskottchen der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Australien schon jetzt ein Medienstar. © Quelle: dpa

Und: Im frei empfangbaren Fernsehen wird von der WM wenig gezeigt. Das Telekommunikationsunternehmen Optus zeigt immerhin alle Partien auf seiner Streamingplattform. Knapp 7 Dollar kostet ein Monatsabo für Kunden, für alle anderen belaufen sich die Kosten auf 25 Dollar. Elf Spiele strahlt der Anbieter frei aus. Viele Restaurants, Bars, Kneipen – und sogar Dönerläden – beziehen Optus, aber eben nicht alle.

Generell ist der Wissensstand vieler Menschen – sagen wir mal – überschaubar. Ein Kioskbetreiber fragt etwa, ob „da eigentlich auch Männer mitspielen“. Keine Pointe.

Australien hofft trotzdem aufs Achtelfinale – und Sam Kerr

Vor allem mit Blick auf die Gastgeberinnen lässt sich dennoch sagen, dass diese WM allerhand Emotionen transportiert. Beide gewinnen das erste Spiel mit 1:0 und lösen Euphorie aus. Überraschend war das insbesondere für die Neuseeländerinnen und Neuseeländer, die nach dem ersten WM-Sieg überhaupt sehr ergriffen sind – im Übrigen bei ihrer vierten WM-Teilnahme. „Das ist der Stoff, aus dem Träume gemacht sind“, sagte Kapitänin Ali Riley nach dem hart erkämpften Sieg über Norwegen.

Nach dem zweiten Spieltag sieht es durch die Niederlagen gegen Nigeria und die Philippinen nun ein wenig anders aus. Auch wenn beide Teams theoretisch das Achtelfinale noch erreichen könnten, sind nicht alle Fans zuversichtlich. „Am Montag hauen wir Kanada weg“, ruft ein männlicher Fan auf dem Festival in Sydney. Nick und Lachlan sind sich da nicht ganz so sicher. Zu tief sitzt der Nigeria-Schock in den Knochen. „Ich glaube ein bisschen an das Achtelfinale“, sagt Nick und müht sich ein Lächeln ab. Lachlan wirft ihm einen skeptischen Blick zu. „Ja? Keine Ahnung, ich weiß nicht“, murmelt er.

Wie sich die Stimmung in Australien weiterentwickelt, hängt daher vor allem daran, was die „Matildas“ im letzten Gruppenspiel (31. Juli, 12 Uhr, MESZ) machen. Die Hoffnungen liegen dann vor allem auf ihrem Star Sam Kerr. Die Rekordtorschützin hat die ersten beiden Spiele verletzungsbedingt verpasst.