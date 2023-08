Torwart Daniel Peretz wechselt zum FC Bayern – Langfristiger Vertrag

Der FC Bayern München hat seine Planstelle auf der Torwart-Position geschlossen. Nach Sportbuzzer-Informationen vom späten Donnerstagabend wechselt Daniel Peretz zum deutschen Rekordmeister und erhält einen Vierjahresvertrag. Die Ablösesumme für den 23 Jahre alten Keeper vom israelischen Klub Maccabi Tel Aviv liegt bei sechs bis sieben Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen.

Peretz,. der neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, verabschiedete sich am Donnerstagabend mit einem 1:0 (0:0)-Sieg im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Conference League gegen AEK Larnaca aus Zypern von seinem bisherigen Klub, der mit dem Ergebnis in die Play-offs einzog. Bei der U21-Europameisterschaft in diesem Sommer fiel Peretz unter anderem beim 1:1 gegen Deutschland mit starken Leistungen auf. Er parierte gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam zwei Elfmeter.

Peretz wird der erste israelische Fußballer in Diensten des FC Bayern und soll den Konkurrenzkampf mit Sven Ulreich, der momentanen Nummer eins, aufnehmen. Kehrt der nach überstandenem Unterschenkelbruch im Wiederaufbau befindliche Manuel Neuer in „einigen Wochen“, wie Trainer Thomas Tuchel sagte, zurück, werden Peretz und Ulreich die Stellvertreter sein. Mit Yann Sommer (Inter Mailand) und Alexander Nübel (an den VfB Stuttgart verliehen) hat der FCB in der laufenden Transferperiode bereits zwei etablierte Keeper abgegeben.