Darmstadt verpflichtet Düsseldorf-Verteidiger - Langfristiger Vertrag

Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 rüstet sich für die Saison im deutschen Oberhaus. Am Montagvormittag bestätigte der Klub den Transfer von Christoph Klarer. Der Innenverteidiger kommt von Zweitligist Fortuna Düsseldorf zu den „Lilien“ und unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Über die Ablösemodalitäten machten die Vereine keine Angaben, Medienberichten zufolge beträgt diese rund zwei Millionen Euro.

„Wir sind glücklich, mit Christoph Klarer unsere Planungen für die Innenverteidigung komplettiert zu haben. Er ist in Düsseldorf stetig gereift und dennoch mit seinen 23 Jahren noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“, wird Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter des Aufsteigers, in der Vereinsmitteilung zitiert. Auch Trainer Torsten Lieberknecht freut sich über den zustande gekommenen Transfer. „Christophs Spielweise, aber auch seine Teamqualitäten haben mir in den Spielen der Fortuna immer sehr imponiert. (...) Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler und wir trauen ihm zu, in Darmstadt eine gute Rolle beim Erreichen unserer Ziele spielen zu können“, so der Coach.

Klarer, der in Darmstadt künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen wird, hatte seit 2020 nach seinem Wechsel vom FC Southampton nach Düsseldorf für die Fortuna gespielt. Dort war er seither in insgesamt 80 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, in denen ihm fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen. Für die österreichische Nationalmannschaft lief der 23-Jährige von der U15 bis zur U21 39-mal auf.