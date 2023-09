Im Liveticker: Darmstadt 98 empfängt Gladbach

Aufsteiger Darmstadt 98 empfängt am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, DAZN) Borussia Mönchengladbach zum Krisenduell. Beide Klubs sind nach den ersten drei Spielen noch sieglos und streben nach den ersten drei Punkten. Die Stimmung ist jedoch verschieden: In Gladbach machte die knappe Niederlage gegen den FC Bayern (1:2) vor der Länderspielpause Mut. Darmstadt ließ sich zuletzt gegen Union und Leverkusen abschießen (1:4, 1:5) und ist noch ohne Punkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Sich, in jedem Spiel zu zerrreißen ist etwas, was wir immer zeigen wollen“, sagte Gladbach-Coach Gerardo Seoane vor der Partie und gestand : „In fußballerischen Dingen müssen wir uns aber verbessern.“ Dies gelte für beide Abteilungen: „Wir müssen defensiv Dinge abstellen und vorne torgefährlicher werden.“ SVD-Coach Thorsten Lieberknecht kündigte an: „Wir wollen punkten. Wir haben in den bisherigen Spielen immer wieder gute Phasen gezeigt und diese Phasen wollen wir nun länger auf den Platz bringen.“

Live: Gladbach ist in Darmstadt gefordert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide Teams sollten am Sonntag möglichst nicht enttäuschen, warten am nächsten Spieltag doch schließlich jeweils extrem formstarke Gegner: Für die Borussia geht es am nächsten Samstag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig. Darmstadt spielt schon am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart.