Darmstadt-Coach mit kuriosem Vergleich: „Die 1. Liga ist wie Cluburlaub“

Aufsteiger Darmstadt 98 hadert auch nach dem fünften Spiel in der neuen Bundesliga-Saison. Bei der 1:3-Niederlage zum Start in den Spieltag gingen die „Lilien“ am Freitag beim VfB Stuttgart zwar in Führung, mussten sich letztlich aber doch wieder geschlagen geben und rutschten mit nur einem Punkt und einer Tordifferenz von -10 erst einmal ans Tabellenende. „In uns kribbelt es schon extrem“, sagte Trainer Thorsten Lieberknecht im Anschluss bei DAZN und ließ tief in seine Gefühlswelt blicken.

„Es gibt so ein paar Sachen, die dazu führen, dass du als kleines Darmstadt 98 das Gefühl hast, wir müssen uns einfach ein Stück weit noch rotziger zeigen – auf und wenn es sein muss auch neben dem Platz“, sagte Lieberknecht und strengte einen interessanten Vergleich an: „Die 1. Liga ist eigentlich wie Cluburlaub. Seit 25, 30 Jahren fahren immer die gleichen Gesichter in den Robinson Club oder keine Ahnung welchen Club.“

Dann musst du erstmal lernen, dich in der 1. Liga zurechtzufinden. Darmstadt-Coach Thorsten Lieberknecht nach dem 1:3 bei DAZN.

„Und irgendwann kommen mal ein paar neue Gäste dazu und dann wird geguckt, wie die sich benehmen“ führte Lieberknecht weiter aus. „Dann hast du den Barkeeper, der sitzt von mir aus jetzt im Keller in Köln, der hat dann auch noch eine Meinung und sagt vielleicht, passt mal ein bisschen auf, die neuen Gäste sind nicht ganz so wie wir uns das vorstellen. Und dann musst du erstmal lernen, dich in der 1. Liga zurechtzufinden.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft beim formstarken VfB war Lieberknecht indes über weite Strecken nicht unzufrieden: „Wir haben denke ich, die Stuttgarter auch vor Probleme gestellt, aber es hat nicht gereicht, um etwas mitzunehmen.“ Durch ein Eigentor von Dan-Axel Zagadou ging der Aufsteiger nach 16 Minuten sogar in Front. „Wir sind 1:0 in Führung gegangen. Und in den Verteidigungsaktionen dürfen wir dann nicht diesen einen Fehler machen“, haderte Lieberknecht. Denn noch vor der Pause drehte der VfB die Partie. Erst durch einen Treffer von Enzo Millot (22.). Dann stach Stürmerstar Serhou Guirassy zum neunten Mal in dieser Saison (32.).

In der zweiten Halbzeit sei man schließlich „ebenbürtig“ gewesen, so der Gäste-Trainer. Doch für Zählbares reichte es letztlich nicht mehr, Guirassy erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:1 (90.+2). Nun muss sich Darmstadt erneut sammeln. Den nächsten Anlauf auf den ersten Saisonsieg nehmen die Lilien nächsten Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen.