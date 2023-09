Darmstadt 98 gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Ohne Fans

Termin fix: Klassiker zwischen Ajax und Feyenoord wird nach Abbruch fortgesetzt

Der am Sonntag in der 55. Minute abgebrochene Klassiker zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam wird bereits in dieser Woche neu angepfiffen. Am Montag einigte sich der Profifußball-Wettbewerbsausschuss auf eine Fortsetzung der Partie – allerdings ohne Fans.