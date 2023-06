Deutschland erreicht Achtelfinale bei Darts-Team-WM

Das deutsche Duo Martin Schindler und Gabriel Clemens hat bei der Team-WM im Darts erwartungsgemäß das Achtelfinale erreicht. Team Deutschland setzte sich am Freitagabend in Frankfurt am Main gegen Außenseiter Japan klar mit 4:0 durch und gewann damit die Dreiergruppe mit den Japanern und Hong Kong souverän. Auch gegen Hong Kong hatten Schindler und Clemens am Donnerstag schon ohne Satzverlust gewonnen.

Im Achtelfinale wartet nun ein schweres Los: Gegner Polen gehört zwar nicht zu den gesetzten Teams, ist aber in Top-Form. Krzysztof Ratajski und Krzysztof Kciuk erspielten in der Frankfurter Eissporthalle am Freitag eine Doppelbestmarke: 118,10 Punkte pro Aufnahme waren mehr als der bisherige Rekord, den seit 2014 Michael van Gerwen und Raymond van Barneveld aus den Niederlanden hielten.

Am Samstag (circa 21.30 Uhr/DAZN) ist das Achtelfinale Polen gegen Deutschland als letzte Partie der Abendsession angesetzt. „Es ist nicht einfach, vor heimischer Kulisse zu spielen, weil wir abliefern wollen. Wir wollen unser Bestes zeigen und sind glücklich, dass wir bislang durchgekommen sind“, sagte Schindler nach den klaren Siegen über Hongkong und Japan.

Im Viertelfinale könnte England warten

Bei einem Erfolg über Polen wird es nicht einfacher, denn im Viertelfinale könnte es zu einem Kräftemessen mit Einzel-Weltmeister Michael Smith und seinem englischen Partner Rob Cross kommen. Viertelfinale, Halbfinale und das Endspiel werden in Frankfurt am Sonntag ausgespielt. Spitzenspiel der Achtelfinals ist das Duell zwischen Belgien und der Niederlande, die in diesem Jahr auf van Gerwen verzichten muss. Der Sieger könnte es im Viertelfinale mit Titelverteidiger Australien zu tun bekommen. Deutschland hat es in dem Wettbewerb noch nie über das Halbfinale hinaus geschafft.