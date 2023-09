﻿Das DFB-Puzzle

Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat sich in den vergangenen Wochen einiges geändert, der Verband stellt sich komplett neu auf. Endlich, möchte man sagen. Denn lange genug waren wichtige Posten im größten Sportfachverband der Welt vakant oder falsch besetzt. Doch die entscheidende Frage ist: Wird es jetzt tatsächlich besser? Und wer kam tatsächlich wie zu seinem Posten? Als Erster brachte Fredi Bobic vor einigen Tagen auf den Punkt, was viele dachten. „Kommunikativ war das ein Desaster“, sagte der ehemalige Manager von Eintracht Frankfurt und Hertha BSC auf einer Veranstaltung der Deutschen Sporthochschule in Köln. Gemeint war die Verkündung der Personalie Andreas Rettig, der am vergangenen Freitag überraschend zum neuen DFB-Geschäftsführer Sport ernannt worden war. Eine Entscheidung, die aus vielerlei Gründen für Ärger und Zündstoff sorgte. Auch, weil die prominenten Mitglieder der Taskforce, die Präsident Bernd Neuendorf nach dem WM-Debakel in Katar ins Leben gerufen hatte, nicht mal über die Installierung Rettigs informiert wurden. Dass sie formell keinerlei Entscheidungsbefugnis bei dieser Besetzung hatten, wie Neuendorf die Nichtinkenntnissetzung begründete, ist die eine Sache. Ein Anruf bei Karl-Heinz Rummenigge oder Oliver Mintzlaff wäre allerdings das Mindeste gewesen, findet auch Bobic: „Diese Männer, die teilweise wirklich viel für den deutschen Fußball getan haben, kannst du auch mal mitnehmen.“

Dass Neuendorf es nicht tat, dürfte auch der Tatsache geschuldet gewesen sein, dass seine Nachricht am anderen Ende kaum auf Applaus gestoßen wäre. Denn Mintzlaff (RB Leipzig) und Rummenigge (FC Bayern) sind sich in einer Sache einig: Sie sind keine Rettig-Fans. Und so verkündeten sie am vergangenen Sonntag dann konsequent gemeinsam ihren Rücktritt aus der Beratergruppe des DFB.

Watzkes Zusage für eine Gegenleistung?

Zu den Rettig-Kritikern zählt eigentlich auch Hans-Joachim Watzke. Der mächtige DFB-Vize, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Boss von Borussia Dortmund, winkte den Deal aber dennoch durch. Warum eigentlich? Angeblich soll er im Gegenzug von Rettig die Zusage bekommen haben, dass dieser sich künftig kritische Aussagen zur Liga verkneift, sich zudem nicht in die Suche nach einem neuen Bundestrainer einmischt. Dass ausgerechnet der „König der Scheinheiligen“ (Uli Hoeneß über Rettig) von Neuendorf persönlich ins Amt gehievt wurde, wird ligaintern als klarer Affront gegen die „Großen“, vor allem den FC Bayern, gewertet, dessen ehemaliger CEO Oliver Kahn sich nach seiner Demission in München ebenfalls aus der Taskforce zurückgezogen hatte.

Umstrittene Personalie: Andreas Rettig fungiert künftig als DFB-Geschäftsführer. © Quelle: IMAGO/Eibner

Nachdem diese inzwischen Rudi Völler (wurde zum DFB-Sportdirektor ernannt), Kahn, Mintzlaff und Rummenigge verlor, bleibt Matthias Sammer das einzige Mitglied – der „Rat der Fußballweisen“ hat sich also quasi selbst aufgelöst. „Auch daran sieht man ja, wie wichtig diese Gruppe tatsächlich war“, sagt Almuth Schult, Olympiasiegerin und Welttorhüterin, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ebenso an der Tatsache, dass die Mitglieder vom Präsidenten nicht mal über eine Personalie wie die des neuen Geschäftsführers informiert wurden.“ Was sie wohl meint – und was auch auf viele andere Abläufe und Vorgänge innerhalb des Verbands definitiv zutrifft: Häufig wird nach außen etwas vorgegaukelt oder glaubhaft gemacht, was sich im internen Umgang oder Tagesbetrieb komplett anders darstellt.

Rettig – der Robin Hood des deutschen Fußballs

Der ehemalige DFL-Geschäftsführer und langjährige Fußballfunktionär Rettig hatte sich in den vergangenen Jahren zu einer Art „Robin Hood“ des deutschen Fußballs aufgeschwungen, medienwirksam gegen die zunehmende Kommerzialisierung gepoltert und sich zum Anführer der Traditionalisten gemacht. Er verhinderte eine Abstimmung über die 50+1-Regel, wollte RB Leipzig wegen eines Verstoßes gegen ebendiese aus der Bundesliga werfen und soll auch am Nichtzustandekommen des geplanten Investorendeals, der der Liga 2 Milliarden Euro beschert hätte, maßgeblichen Anteil gehabt haben. Dies war übrigens vor allem eine krachende Niederlage für DFL-Boss Watzke, der dennoch nicht unglücklich darüber sein soll, einen seiner größten Kritiker von außen nun im eigenen Boot zu haben. Einen ähnlichen Schachzug machte er übrigens 2021 schon bei Borussia Dortmund, als er die Stimme der Ultras, den kritischen Fansprecher Jan-Henrik Gruszecki, zu seinem persönlichen Berater beförderte.

Rettigs überraschende Installierung bekommt dadurch ein zusätzliches Geschmäckle, dass er nach RND-Informationen als einer der wichtigsten Wahlkampfhelfer von Neuendorf bei dessen Kandidatur zum DFB-Präsidenten agiert hatte – neben Alexander Wehrle (ehemals 1. FC Köln). Auch der heutige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart machte sich hinter den Kulissen bei den Klubs für SPD-Mann Neuendorf stark – und wurde im April 2022 vom neuen DFB-Boss zum Aufsichtsratsvorsitzenden der DFB GmbH & Co. KG ernannt. Zufall oder Gegengeschäft?

So oder so wird nach wie vor mächtig Politik gemacht beim DFB. Und nach wie vor erwecken viele Entscheidungen und Vorgänge den Eindruck, dass es noch immer um Macht und persönliche Eitelkeiten statt um die Sache und den groß angekündigten Kurswechsel geht. Schon bei der Besetzung der Taskforce gab es öffentliche Kritik, weil diese ausschließlich aus „alten, weißen Männern“ bestand. Nun fiel die Wahl des Geschäftsführers Sport auf den 60-jährigen Rettig statt auf die 35-jährige Nadine Keßler, die ebenfalls eine Kandidatin war, vor einigen Wochen aber selbst absagte. Offizielle Begründung der ehemaligen Weltfußballerin: „Ich möchte meine derzeitige Rolle mit ganzem Herzen weiterführen.“ Seit 2016 arbeitet sie bei der Europäischen Fußball Union (Uefa) und ist dort Abteilungsleiterin Frauenfußball – mit exzellentem Ruf. Aus ihrem Umfeld ist zu hören, dass sie den Job beim Verband gerne angenommen hätte, ihr allerdings nicht die gewünschten Kompetenzen und Zuständigkeiten in Aussicht gestellt wurden.

„Ich finde es schade, dass sie es nicht macht“, sagt ihre ehemalige Mitspielerin Schult. „Kessi hätte ohne Zweifel die Erfahrung und alle Voraussetzungen mitgebracht, die nötig sind. Mit der ersten Frau auf Geschäftsführerebene hätte der DFB zudem endlich ein starkes Signal setzen können.“ So bleibt es dabei, dass der Verband seinen vollmundigen Ankündigungen, auf mehr Diversität zu setzen, noch immer wenige Taten folgen lässt. Der neue Geschäftsführer Rettig fiel in seiner bisherigen Laufbahn jedenfalls nicht gerade durch ein großes Engagement für den Frauenfußball auf. Hört man sich bei seinen ehemaligen Klubs um, schien sogar eher das Gegenteil der Fall gewesen zu sein. In seiner neuen Funktion zählt dieser Bereich allerdings explizit zu seinen Aufgaben – bereits am Tag seines Amtsantritts setzte er sich beim Bundesliga-Spiel der Freiburger Frauen gegen den FC Bayern (2:2) auf die Tribüne.

Frauenfußball-Direktorenstelle ist noch unbesetzt

Zudem ist die Direktorenstelle Frauenfußball weiterhin offen. In der aktuellen Lage, wo Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg krankheitsbedingt auf unbestimmte Zeit fehlt und eine sportliche Aufarbeitung des WM-Debakels (Aus in der Vorrunde) noch nicht stattgefunden hat, keine gute Situation. Umso verwunderlicher, dass der DFB nach RND-Informationen künftig nicht mehr mit Joti Chatzialexiou plant, der diesen Bereich zuletzt innehatte und seit 2003 in verschiedenen Positionen beim Verband arbeitet. Dass er selbst mal wieder einer der Letzten zu sein scheint, dem mitgeteilt wird, dass es nicht mehr mit ihm weitergeht, passt ins Gesamtbild. Wie das RND erfuhr, kursiert innerhalb des DFB bereits ein Organigramm der zukünftigen Strukturen, auf denen der Name des 47-Jährigen nicht auftaucht.

Joti Chatzialexiou fungiert als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. © Quelle: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Ob der aktuelle Leiter der DFB-Akademie, Tobias Haupt, bleiben darf, darf ebenfalls bezweifelt werden.Vielmehr ist damit zu rechnen, dass Rettig, der den klammen Verband sanieren soll, sich als Erstes gnadenlos des Campus annehmen wird. Das Leuchtturmprojekt seines Vorgängers Oliver Bierhoff auf dem Gelände der ehemaligen Frankfurter Trabrennbahn ist nach wie vor hoch defizitär, war mit 180 Millionen Euro Baukosten deutlich kostspieliger als geplant und frisst mit knapp 20 Millionen Euro laufenden Betriebskosten pro Jahr weiter Löcher in die Kasse. Möglichkeiten der Vermarktung auszuloten und die Generierung von Einnahmen zählen zu Rettigs Kernaufgaben.

Aus dem sportlichen Bereich soll er sich hingegen möglichst raushalten. Dort haben neben Neuendorf und Watzke Sportdirektor Völler, der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann und der ebenfalls frisch installierte Nachwuchschef Hannes Wolf das Sagen – zumindest bis zur EM. Danach werden die Karten ohnehin neu gemischt. Vom Abschneiden und Auftreten der DFB-Elf wird abhängen, ob und für wen es weitergeht. Die Verträge von Völler und Nagelsmann laufen jedenfalls nach dem Turnier aus.