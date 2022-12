﻿Das Märchen von der Nachhaltigkeit: Was von Katars Umweltversprechen bei der WM übrig bleibt

In der Fassade des Stadium 974 sind 974 Schiffscontainer verbaut. Die Spielstätte wird oft als Beispiel für die vermeintliche Nachhaltigkeit der WM in Katar herangezogen.

Die Straßen Dohas sind voll. Autos, Taxis, Uber, Busse – während der Fußball-Weltmeisterschaft ist der Verkehr in Katars Hauptstadt noch dichter als ohnehin schon. Zu Fuß geht hier eigentlich niemand. Zudem landen täglich mehr als 160 Charterflüge in Doha, die Fans aus Oman, Dubai und Abu Dhabi zu den Spielen bringen. Die von der Deutschen Bahn im Auftrag des Emirats neu gebaute Metro, die vor der WM kaum genutzt wurde, trägt zwar zur Entlastung bei. Während der ersten Turniertage, das gab die staatseigene Qatar Railway Company (kurz: Rail) offiziell bekannt, wurden etwa 2,45 Millionen Fahrgäste zu den Arenen und durch die katarische Metropole befördert. Aber: Staus, brummende Motoren und den damit verbundenen massiven Ausstoß von Kohlenstoffdioxid sowie CO2-Äquivalenten verhindert das keineswegs.

Tausende Autos (die mit Elektromotor sind entweder gut versteckt oder nicht vorhanden), Hunderte Flieger täglich, dazu sieben von acht Arenen, die eigens für das größte Fußballturnier der Welt errichtet wurden – und doch ist das Wüstenemirat mit dem Versprechen angetreten, eine klimaneutrale und nachhaltige Weltmeisterschaft veranstalten zu wollen. Wie passt das zusammen?

Ziele bleiben unkonkret

Um zu verstehen, wie das Gastgeberland gemeinsam mit der Fifa die großen Ziele bei Klimaneutralität und Nachhaltigkeit erreichen will, braucht es einen Blick in die Bewerbung Katars. Das Supreme Committee (SC), das Organisationskomitee für das Turnier, das naturgemäß ein Teil des Staatsapparats ist, hat rund drei Jahre vor WM-Start ein 56-seitiges Konzept veröffentlicht – und dort fünf Verpflichtungen definiert. Im Zentrum steht dabei die „Lieferung innovativer ökologischer Lösungen“. Das SC leitete insgesamt 22 Ziele und mehr als 70 konkrete Initiativen und Programme zur Umsetzung der Strategie ab, um die Vorhaben zu erreichen.

Dazu ist zunächst essenziell, die unvermeidbaren Umweltbelastungen bei der Ausrichtung zu betrachten. Die Fifa hatte die Schweizer Firma South Pole mit einem Vorabbericht beauftragt. Demzufolge werde das Turnier insgesamt rund 3,6 Millionen Tonnen schädlicher Treibhausgase emittieren. Das ist der Jahresverbrauch der Demokratischen Republik Kongo mit einer Bevölkerung von 92 Millionen Menschen. Katar hat rund 3 Millionen Einwohner, von denen 2,3 Millionen in Doha leben. Die Hälfte der Umweltbelastung wird laut Fußballweltverband vom Verkehr der mehr als eine Million Besucher verursacht. Nicht eingerechnet sind da die Pendlerflüge. Weiter schlägt der Bau der sieben neuen Stadien und weiterer Infrastruktur ins Kontor.

Das Event in Katar wird so rund 60 Prozent mehr Emissionen verursachen als die vorangegangene WM in Russland. Forscher Mike Berners Lee spricht davon, das Turnier sei „das kohlenstoffreichste Ereignis, das die Menschheit, abgesehen vom Krieg, je veranstaltet hat.“

Gilles Dufrasne von Carbon Market Watch hält die offiziell prognostizierten Angaben für untertrieben. Der Umweltökonom der Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Brüssel sagt, dass „Fifa und Katar die Öffentlichkeit in die Irre“ führen, weil sie die Klimaschädlichkeit der WM „massiv unterschätzen“. Mit „unterschätzen“ meint er: bewusst unvollständige Rechnungen anstellen. Bei der Kalkulation der Umweltbelastungen für den Bau der Stadien etwa seien die Organisatoren „kreativ“ gewesen, meint Dufrasne. Mindestens 1,6 Millionen Tonnen an CO2 seien unterschlagen worden. Deren Argument: Die Arenen sollen später für andere Veranstaltungen genutzt werden. Die Tatsache, dass sie ohne die Weltmeisterschaft gar nicht erst gebaut worden wären, wird dabei jedoch ignoriert, betonen Dufrasne und andere Umweltexperten.

Nachnutzung der Arenen unklar

In den Wettkampfstätten sorgen Klimaanlagen bei den Spielen für eine Temperatur von rund 23 Grad. Zur Erinnerung: Katar hatte sich für eine Austragung im Sommer beworben und dabei stets betont, dass dies trotz des extremen Wüstenklimas mit deutlich mehr als 40 Grad realisierbar gewesen wäre. Nun, im katarischen Winter bei Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, werden die Arenen trotzdem heruntergekühlt. Größtenteils betrieben werden die Klimaanlagen mit Solaranlagen, heißt es. Jedoch werden auf der offiziellen WM-Seite und auch in den dort verlinkten offiziellen Dokumenten keine näheren Angaben zum Solarpark im Westen Dohas, dessen Leistung oder zum Energieverbrauch in den Stadien gemacht. Das SC ließ eine Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) dazu unbeantwortet.

Die Nachnutzung der Arenen ist ein weiterer Knackpunkt. In der ursprünglichen Bewerbung war von zwölf WM-Stadien die Rede. Am Ende wurden es acht. Nur das Khalifa International Stadium, das ebenso wie die größte Sportnachwuchsakademie des Landes in der Aspire Zone im Westen Dohas steht, gab es schon. Dort bestritt etwa die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel gegen Japan (1:2). Das Khalifa ist schon für die Leichtathletik-WM 2019 aufwendig renoviert worden. Die sieben weiteren Stadien kosteten laut offiziellen Angaben insgesamt 6,5 Milliarden Euro.

Allein der Bau des Lusail, in dem das Finale am 18. Dezember steigt, hat laut Stadionmanager Tamim El Abed rund eine Milliarde Euro gekostet. „Dazu zählen auch die Infrastrukturprojekte für umliegende Straßen und Parkplätze rund um das Lusail“, sagte El Abed dem RND bei einer Stadionbesichtigung. Auf die Kosten pro Sitzplatz gerechnet sei das „nicht teurer als beim Bau vergleichbarer Fußballstadien“, betonte er.

Fragt sich nun: Was passiert mit einem Stadion für mehr als 88 500 Zuschauer nach der WM? Die heimische Qatar Stars League (QSL), die momentan zwölf Mannschaften mit jeweils eigenen Stadien umfasst und nach RND-Informationen einen Schnitt von 1500 Fans pro Partie hat, wird diese Kapazität nicht ansatzweise benötigen. Die Überlegung, dass europäische Topligen ausgewählte Spiele wie die nationalen Supercups dort austragen könnten, ist noch unkonkret. Es würde sich letztlich auch nur um wenige Begegnungen jährlich handeln.

Rückbau des 974 hat begonnen

Das SC kündigte an, etwa aus dem Lusail ein Gemeindezentrum mit Schulen, Geschäften, Cafés, Sporteinrichtungen und Kliniken zu machen. Andere Arenen sollen sich in Boutique-Hotels verwandeln, die Oberränge dafür abgebaut und die Tausenden Plastiksitze der Tribünen in Krankenhäusern, Arztpraxen oder öffentlichen Gebäuden verwendet werden.

Angekündigt war, alle Wettkampfstätten im Anschluss an die WM komplett zurückzubauen. Das Stadion 974, das – angelehnt an die internationale Telefonvorwahl Katars (+974) – aus einer dem Namen entsprechenden Anzahl von Schiffscontainern besteht, ist letztlich als einziges Vorzeigeobjekt übrig geblieben. Ein genauer Blick zeigt aber auch dort, wie vage die Vorhaben des Wüstenemirats sind.

Bei einem Treffen mit einer Journalistengruppe, an dem das RND Ende September teilgenommen hatte, macht Talar Sahsuvaroglu lange Zeit einen souveränen Eindruck. Ihr offizieller Titel: Sustainibility and Environment Manager beim Supreme Committee. Demnach verantwortet sie die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt.

Umwelthilfe übt heftige Kritik

Sahsuvaroglu spricht von Bäumen in der Wüste, CO2-Kompensation in der Türkei und weiteren Plänen, die emittierten Treibhausgase auszugleichen. 500 000 Quadratmeter Rasen, 5000 Bäume und 80 Sträucher wurden in den vergangenen Jahren neu angepflanzt. Bei kritischen Nachfragen reagiert sie jedoch unsicher. Die häufigste Antwort: „Das ist noch nicht final beschlossen.“ Vielsagend nach zwölf Jahren Vorbereitung mit vollmundigen Ankündigungen zur Nachhaltigkeit.

Katar hat ein eigenes Programm gegründet, um CO²-Zertifikate zu bewerten: den Global Carbon Council. Die Fifa wird die Hälfte der 3,6 Millionen Zertifikate für die WM darüber beziehen – und nicht über international etablierte Standards. „Anstatt klimaschädliche Aktivitäten wie Kurzstreckenflüge und Berge von Einwegmüll zu vermeiden, versucht man, sich durch Kompensationsmaßnahmen ein gutes ökologisches Gewissen zu erkaufen“, kritisiert die Deutsche Umwelthilfe.

Eine nachhaltige und kli­ma­neu­tra­le WM, wie auf dem Papier versprochen, ist das Multi-Milliarden-Turnier in Katar bei genauerem Hinsehen also keinesfalls.