﻿„Das perfekte Spiel gibt es nicht“: Daniel Farke und der schmale Grat im Umgang mit seinen Profis

Vor dem brisanten Borussen-Duell der Fußball-Bundesliga zwischen Mönchengladbach und Dortmund an diesem Freitag (20.30 Uhr, DAZN) spricht Gladbachs Cheftrainer Daniel Farke im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über den Fußballphilosophen César Luis Menotti, den Populärphilosophen Richard David Precht und die Strategie, in die Köpfe und Herzen seiner Spieler zu gelangen.

Herr Farke, Sie sind studierter Betriebswirt, lieben aber auch Kunst, ‚Hundert Jahre Einsamkeit‘ oder ‚Der Fänger im Roggen‘. Was überwiegt beim Fußballlehrer Farke, das Rationale oder das Schöngeistige?

Ich glaube, ich muss als Trainer stets eine gute Balance finden. Auf diesem Niveau gilt es die Dinge zunächst sehr rational und sehr sachlich anzugehen. Wenn es dann aber um die Art und Weise geht, wie ich Fußball spielen lassen will, halte ich auch das Bauchgefühl für sehr wichtig. Sicherlich steht über allem immer, dass es keinen Ersatz gibt für die drei Punkte am Wochenende. Und doch sollte ich meine Ideale und das, wofür ich stehen will, nicht aus den Augen verlieren.

Haben Sie schon ein Spiel Ihrer Mannschaft gesehen, bei dem diese Balance hundertprozentig gestimmt hat?

Nein. Und das in jeder Hinsicht perfekte Fußballspiel wird es auch nicht geben. Wir haben schon Spiele gehabt, in denen wir sehr dominant waren, und wahrscheinlich war das 3:0 gegen RB Leipzig das komplexeste Spiel bisher. Wir hatten eine sehr hohe Intensität im Pressing, sodass der Gegner sich kaum entwickeln konnte. Und aus diesen Ballgewinnen heraus haben wir gut gekontert und waren zunächst sehr effektiv in der Chancenverwertung. Später allerdings haben wir einige Chancen liegen lassen. Es gibt also selbst in einem sehr guten Spiel immer noch Szenen, wo ich als Trainer sage „das müssen wir noch deutlich besser lösen“.

Bei welchem Fußball geht Ihnen das Herz auf?

Ich mag Typen, Persönlichkeiten, egal ob Trainer oder Spieler. Dann ist es egal, für welche Art Fußball eine Mannschaft steht. Ich möchte eine Handschrift erkennen, anhand der ich deutlich erkennen kann, was der Trainer und die Mannschaft vorhaben. Das muss meiner Handschrift überhaupt nicht ähnlich sein. Vielmehr geht es darum, dass die Werte, für die jemand stehen möchte, sich auf dem Platz wiederfinden. Darum, dass man sich eben nicht wie eine Flagge im Wind verhält und nach einer Niederlage alles umwirft. Eine dieser ganz großen Persönlichkeiten ist für mich Cesar Luis Menotti.

Menotti gilt als Trainer-Philosoph …

Die Art und Weise, wie er spielen lassen wollte, hat mich ebenso sehr inspiriert, wie vieles von dem, was er gesagt hat. Und darunter waren in der Tat häufig fußball-philosophische Zitate.

Einige Ihrer Ausführungen, wie ‚ich nehme meine eigene Neugier nicht so wichtig“ oder „wir wollen Bälle in interessanten Räumen erobern“ gehen in eine ähnliche Richtung. Vielleicht wäre Richard David Precht für Sie ein guter Gesprächspartner?

Ich mag es nicht, wenn man den Fußball bewusst verklausuliert und kompliziert erscheinen lässt. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Fußball hat eine große Bedeutung für viele Menschen, ist aber eigentlich ein einfaches Spiel. Also versuche ich es so zu erklären, dass es jeder versteht. Und was Richard David Precht betrifft: ich würde mich sehr gerne einmal mit ihm unterhalten, und nicht nur über Fußball.

Generationenunterschied als Herausforderung

Sie haben gesagt, ein Trainer müsse eine Strategie entwickeln, um in die Köpfe und die Herzen der Spieler zu gelangen. Bloß, wie gelingt das?

Ich glaube nicht, dass es eine Art Pauschalrezept gibt. Was ein Trainer zuerst braucht, ist fachliche Kompetenz. Die Jungs merken sofort, ob derjenige, der ihnen da etwas über Fußball erzählt, das Spiel verstanden hat oder nicht. Auch eine hohe Vermittlungskompetenz ist wichtig, weil es keine einheitliche Truppe gibt, sondern ich treffe auf ganz unterschiedliche Typen, von denen einige vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt, andere aber hochintelligent oder intellektuell veranlagt sind. Und bei einem gerade einmal 18-Jährigen ist eine ganz andere Ansprache gefragt als beim 35-jährigen Familienvater mit drei Kindern. Und um das hinzubekommen, braucht es natürlich auch Empathie und emotionale Intelligenz.

Wenn man eine Vision hat vom Fußball, den man spielen lassen möchte, benötigt das Zeit. Ist Ihnen die Schnelllebigkeit des Profi-Fußballs da nicht ein Grauen?

Mir ist klar , auf was ich mich in dieser Position einlasse. Wenn ich diesem Druck, der da einfach immer da ist, nicht standhalten kann als Persönlichkeit, dann sollte ich mich auf dieses Eis gar nicht erst begeben. Letztlich aber sind wir alle, die wir in diesem Job arbeiten, so sozialisiert. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwann aufgewacht und plötzlich Premier League- oder Bundesliga-Trainer gewesen wäre. Nein. Ich habe mein Leben lang Fußball gespielt, habe den Jugendbereich durchlaufen und eine eigene aktive Zeit gehabt. Ich wusste also schon vorher, wie dieses Geschäft funktioniert. Trotzdem ist es nicht immer einfach, sich von den Meinungen oder vielleicht auch überbordenden Emotionen nicht gefangen nehmen zu lassen, sondern kühlen Kopf zu bewahren. Schließlich sind wir alle nur Menschen.

Die einzige Statistik, die mich wirklich interessiert, ist die Bundesliga-Tabelle Daniel Farke

Es ist also auch viel Glück nötig, damit ein Projekt die Chance bekommt zu wachsen?

Oliver Kahn hat mal gesagt, im Fußball könne sich die Welt in Sekundenbruchteilen ändern. Siehe unser Spiel bei Union Berlin. Uns fehlten sieben verletzte Stammspieler, während Union seit zwölf Spielen ungeschlagen und Tabellenführer war. Trotzdem stand es in der 96. Minute 1:1. Wäre das Spiel nun abgepfiffen worden, wären der Charakter und die Mentalität meiner Mannschaft gelobt worden, die sich trotz der Ausfälle erfolgreich gewährt hat. Tatsächlich aber hat Union in der 97. Minute den Siegtreffer erzielt. Das stellt im Sekundenbruchteil alles auf den Kopf, und statt Lob gibt es Kritik. Man habe um den Gegentreffer gebettelt, heißt es dann. Also, ja, das wegstecken zu müssen, ist hart.

Die Statistik belegt allerdings, dass Borussia selbst für eine Ballbesitz-Mannschaft, die in der Regel den Ball laufen lässt, sehr, wenn nicht gar zu wenig läuft.

Die einzige Statistik, die mich wirklich interessiert, ist die Bundesliga-Tabelle, weil sie die ehrlichste Statistik ist. Alles andere, also Laufdistanz, Sprints, gewonnene Zweikämpfe oder Passquote sind für mich nur bedingt aussagekräftig. Nehmen wir die Passquote. Die kann bei hundert Prozent liegen und sagt dennoch nichts aus, wenn wir den Ball immer nur hintenherum spielen. Das heißt aber nicht, dass Laufdistanz und Laufintensität gar nichts zu bedeuten hätten. Vielmehr geben sie Aufschluss über die Kaderzusammenstellung einer Mannschaft.