﻿Das Sexismus-Label allein hilft auch nicht weiter

Es ist Samstagabend und es läuft das wichtigste Fußballspiel auf europäischer Bühne: Manchester City trifft im Finale der Champions League auf Inter Mailand. Doch in den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter, wird nicht etwa über das Spiel an sich diskutiert. Ganz oben in den Trends taucht mal wieder ein Name auf: Claudia Neumann.

Eigentlich hätte es für die 59-Jährige ZDF-Kommentatorin ein ganz besonderer Tag sein sollen. Denn sie ist die erste Frau überhaupt, die ein Champions-League-Finale der Männer kommentiert. Stattdessen bewerten unzählige Personen (vorwiegend männliche User) ihre Leistung – und äußern sich abfällig wie diffamierend über Neumann. Kommentare wie „unqualifizierte Labertante“ und „Hauptsache die Frauenquote stimmt“ zählen noch zu den harmloseren Äußerungen.

Nur einen Tag nach dem Finale reagiert das ZDF und stellt sich vor Neumann. „Claudia Neumann ist eine professionelle und erfahrene Kommentatorin, was sie beim Champions-League-Finale einmal mehr unter Beweis gestellt hat“, sagt ZDF-Sportchef York Polus und ergänzt: „Konstruktive und sachliche Kritik an ihrer Arbeit ist völlig okay. Völlig inakzeptabel ist jedoch das große Ausmaß an Hass und Beleidigung, das ihr entgegenschlägt.“

Es ist also 2023 und Fußball-Deutschland reibt sich immer noch an einer Kommentatorin. Es sieht so aus, als würde die Sexismus-Debatte niemals enden – Fußball für immer eine Männer-Domäne bleiben.

Wo bleibt die inhaltliche Auswertung des ZDF?

Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Reaktion des ZDF ist zwar auf den ersten Blick völlig legitim, aber der Sender macht es sich viel zu einfach, den Fall Neumann lediglich mit dem Sexismus-Label zu versehen. Denn es gibt berechtigte inhaltliche Kritik an Neumann, mit der sich das ZDF bisher öffentlich noch nicht auseinandergesetzt hat.

Viele User und Userinnen kritisieren sachlich ihr mangelndes Fachwissen und Fehleinschätzungen von Spielszenen. So nannte sie auch am Samstag beispielsweise mehrfach Spieler beim falschen Namen. Für besonders große Aufregung sorgte aber die letzte Szene des Spiels: Manchester City führte mit 1:0, als Inter in der fünften Minute der Nachspielzeit noch eine Ecke zugesprochen wird. Eine Situation, in der City-Trainer Pep Guardiola sich ziemlich sicher den Abpfiff herbeiwünschte, doch Neumann verspricht sich und nennt den Namen des Inter-Trainers: „Inzaghi wollte, dass abgepfiffen wird.“

Klar, Live-Situationen sind stressig und Fehler können passieren. Und dennoch erwarten Zuschauer und Zuschauerinnen in einem Champions-League-Finale absolutes Top-Niveau.

All das rechtfertigt sexistische und beleidigende Kommentare natürlich trotzdem niemals. Was insbesondere Neumann sich seit Jahren anhören muss, ist nicht – und war noch nie – zu ertragen. Menschen, die hysterisch werden, sobald sie eine weibliche Stimme bei einer Fußball-Übertragung hören, gehören in die Steinzeit, und ihre Kommentare sollten angezeigt werden.

Doch bei allen, die sich ernsthaft mit der inhaltlichen Arbeit Neumanns auseinandersetzen wollen, sorgt die Gegenwehr des ZDF für Unmut. „Wenn man eine Kommentatorin nicht mehr für offensichtliche Wissenslücken und Fehler kritisieren kann, ohne dabei direkt die Frauenhasser-Karte zu spielen, dann haben wir wirklich ein gesellschaftliches Problem“, schreibt Youtuber GamerBrother auf Twitter.

Neumann ist für viele Wegbereiterin

Denn das gesellschaftliche Problem äußert sich nicht nur im Sexismus, sondern auch in unserer Debatten-Kultur. Generell wird die Leistung von Kommentatoren wie Kommentatorinnen häufig auf beleidigende Art und Weise bis ins letzte Detail auseinandergenommen. Auch männliche Kollegen wie Bela Rethy, Frank Buschmann oder Marcel Reif sind und waren etlichen Hass-Kommentaren ausgesetzt, weil Zuschauende mit ihrer Leistung nicht zufrieden sind – meistens eine sehr subjektive Meinung.

Dazu kommt: Es scheint sich wirklich endlich etwas zu bewegen in der TV-Landschaft. ARD, ZDF, Sky und DAZN setzen immer mehr Frauen ein. Während der WM in Katar Ende 2022 wurde Esther Sedlaczek (ARD) mit Lob überhäuft. Nationaltorhüterin Almuth Schult (ARD) und die Ex-Fußballerinnen Tabea Kemme (DAZN, Sky) und Julia Simic (Sky) werden für ihre Expertise geschätzt. Moderatorin Laura Wontorra (DAZN) und Kommentatorin Christina Graf (ARD) gehören fast schon zum Inventar.

Mit ihrer Karriere hat Neumann den Weg für viele andere geebnet – denn sie war auch die erste Frau überhaupt, die ein Fußballspiel der Männer kommentiert hat. Weil sie stellvertretend für viele Frauen all diese schlimmen Kommentare ausgehalten hat, haben wir nun auch in der Fußball-Branche die Chance, bald über Inhalte zu diskutieren und nicht mehr über das Geschlecht – auch wenn der Weg noch weit ist.

Statt die Sexismus-Debatte weiter zu befeuern, wäre das ZDF wohl besser damit beraten, sich intensiv mit der Leistung Neumanns auseinanderzusetzen. Denn wenn die Sender sich nicht auch mal einen Fehler eingestehen können, wird sich in unserer Gesellschaft nur wenig verändern.