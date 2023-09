Davis Cup: Tennis-Männer überzeugen an Tag eins der Abstiegsrelegation

Die deutschen Tennis-Männer stehen im Davis Cup auch ohne Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff kurz vor dem Klassenverbleib in der Weltgruppe. Nach dem ersten Tag in der Abstiegsrelegation in Bosnien-Herzegowina führt die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann mit 2:0 und benötigt am Sonntag nur noch einen Sieg. Am Samstag gewann zunächst Daniel Altmaier nach einem Zitterspiel im ersten Satz mit 7:6 (7:5), 6:2 gegen den bosnischen Außenseiter Nerman Fatic. Im zweiten Einzel in Mostar deklassierte Yannick Hanfmann den früheren Top-30-Spieler Damir Dzumhur dank einer starken Leistung und gewann 6:2, 6:1.

Der Sonntag beginnt mit dem Doppel: Tim Pütz und Kevin Krawietz können bereits für die Entscheidung sorgen. Gewinnt die deutsche Auswahl die Relegationspartie, wird sie auch in der kommenden Saison in der Topdivision antreten und kann um den Davis-Cup-Titel mitspielen.

Im Februar hatten die deutschen Tennis-Herren mit Zverev in Trier 2:3 die Qualifikationspartie gegen die Schweiz verloren und damit den Sprung für die aktuell laufende Gruppenphase verpasst. In Bosnien-Herzegowina fehlen an diesem Wochenende Olympiasieger Zverev und Struff verletzungsbedingt.