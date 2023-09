So denkt Upamecano über die DFB-Krise und den Bayern-Saisonstart

Dayot Upamecano ist in bestechender Form, der französische Nationalspieler bestreitet beim FC Bayern München seine dritte Saison. Dort ist „Upa“ trotz der starken Konkurrenz momentan gesetzt. Auch in der „Équipe Tricolore“ gehört er seit der WM in Katar zum Stammpersonal. An diesem Dienstag in Dortmund (21Uhr/ARD) gegen die DFB-Elf wird er neben seinem ehemaligen Münchner Teamkollegen Lucas Hernandez beginnen. Im Interview erklärt er, warum er sich auf die gerade begonnene Saison freut – und warum er optimistisch ist, dass Deutschland bald aus der Krise rauskommen wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monsieur Upamecano, wie sehen Sie den Saisonstart des FC Bayern München in der Bundesliga?

Mit drei Siegen nach den ersten drei Spieltagen liegen wir voll im Plan. Das Wichtigste ist, dass wir keine unnötigen Punkte liegen lassen, und das war bisher der Fall. Dennoch gibt es in meinen Augen einen kleinen Makel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir sind gespannt.

Als Innenverteidiger hasse ich es, wenn wir die Null nicht halten.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatten Sie einige Böcke, vor allem in der Champions League gegen Manchester City (0:3, 1:1) im Viertelfinale. Sie wurden heftig dafür kritisiert. Wie fühlen Sie sich jetzt?

Mir hat die Sommerpause wahnsinnig gutgetan. Nun fühle ich mich absolut topfit. Ich bin bereit, um unsere neuen Ziele zu erreichen, und ich bin sehr motiviert. Klar ist in diesem Sommer die Konkurrenz noch ein Stück größer geworden, aber bei einem solchen Weltklub wie dem FC Bayern ist das einfach üblich.

Die französische Nationalmannschaft hat ihren Platz so gut wie sicher für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland. Was für ein Gefühl ist es, jedes Mal bei den „Bleus“ dabei zu sein?

Sicherlich ein ganz besonderes Gefühl. Ich warte jedes Mal sehnsüchtig auf die Kadernominierung von Nationalcoach Didier Deschamps. Wir haben eine sehr gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Das war auch unsere große Stärke bei der Weltmeisterschaft in Katar. Nun haben wir eine sehr starke Mannschaft, auch mit einer enormen Konkurrenz auf jeder Position, sodass kein Spieler einen Stammplatz sicher hat. Unser Potenzial ist enorm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ist ein Länderspiel gegen die DFB-Elf für Sie immer etwas Besonderes, da Sie seit bereits gut sechs Jahren in der Bundesliga spielen?

Absolut. Jedes Duell gegen Deutschland ist für mich etwas Besonderes. Egal, ob in Leipzig oder nun in München, ich habe fast jeden aktuellen deutschen Nationalspieler bereits als Teamkollegen gehabt. Das macht diese Begegnung sicherlich noch ein Stück brisanter.

Wie sehen Sie dieses Länderspiel neun Monate vor dem EM-Start?

Es wird die Gelegenheit sein zu sehen, wo beide Nationen gerade stehen. Eines steht fest: Die Freundschaft mit meinen deutschen Kumpels wird für 90 Minuten ruhen (lächelt). Ich habe sie schon in München gewarnt, dass wir Vollgas geben werden. Wir fahren nach Dortmund, um zu gewinnen und auch zu zeigen, dass mit uns nach wie vor auf dem höchsten Niveau zu rechnen ist.

Was braucht die DFB-Elf konkret, damit es sportlich wieder aufwärtsgeht?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine tolle Leistung, damit es in den Köpfen „Klick“ macht und die Spieler wieder befreiter aufspielen können. Aber bitte erst im Oktober bei den nächsten Länderspielen (lacht). Wie gesagt: Ich bin mir sicher, dass Deutschland bald wieder eine große Rolle auf der internationalen Bühne spielen wird. Denn sie verfügen über viel Erfahrung durch Joshua Kimmich, Ilkay Gündogan und viele andere Spieler. Außerdem haben sie mit Jamal Musiala einen fantastischen Spieler. Die Nationalmannschaft wird noch stärker aus diesem Tief herauskommen.