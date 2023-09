Deadline-Day: Die wichtigsten Wechsel vor Transferende

Die Topmeldung des Tages am Deadline-Day ließ bis kurz nach Mitternacht auf sich warten. Nach langem hin und her samt Boykott ging der Transfer von Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain doch noch durch. Hingegen platzte der Transfer von Palhinha zum FC Bayern, obwohl der Spieler schon vor Ort war. Dennoch vermeldeten die nationalen und internationalen Vereine noch einige spannende Last-Minute-Transfers.

Brighton and Hove leiht Top-Talent Ansu Fati aus

Ansu Fati wechselt in die Premier League. Der 20-Jährige Spanier verlässt den FC Barcelona und schließt sich Brighton & Hove Albion auf Leihbasis an. „Ich bin sicher, dass Ansu uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Und wir werden ihm helfen, auf das Level zurückzukommen, auf dem er es verdient hat, zu sein“, sagte Brighton-Trainer Roberto De Zerbi. Nachdem Fati vor einigen Jahren als Ausnahmetalent galt, warf ihn eine Meniskusverletzung in den letzten Jahren zurück.

Bonucci wechselt in die Hauptstadt

Leonardo Bonucci hat kurz vor Schließung der Transferperiode beim 1.FC Union Berlin unterschrieben. Der 36-jährige italienische Europameister wechselt von Juventus Turin an die Spree. Die Köpenicker sind der erste Verein außerhalb Italiens, bei dem Bonucci unterschreibt. „Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen und die Mannschaft auf ihrem Weg in drei anspruchsvollen Wettbewerben mit meiner Erfahrung zu unterstützen“ wird der 121-malige Nationalspieler zitiert. Zu Laufzeit und weiteren Vertragsmodalitäten machten die Hauptstädter keine Angaben.

Chelsea verpflichtet Cole Palmer

Der FC Chelsea hat den 21-Jährigen Cole Palmer von Champions-League-Sieger Manchester City verpflichtet. Das Offensivtalent, das bisher die Erfahrung von 19 Premier-League-Einsätzen besitzt, unterschrieb bis 2030 bei den Londonern. Den „Blues“ soll der Transfer 47 Millionen Euro wert gewesen sein.

Matheus Nunes geht zu den „Sky Blues“

Matheus Nunes wechselt von den Wolverhampton Wanderers zu Manchester City. Über 60 Millionen Euro sollen die „Sky Blues“ für den portugiesischen Nationalspieler bezahlt haben, der einen Vertrag bis zum Sommer 2028 erhielt. „Ich bin sehr glücklich, zu Manchester City zu wechseln, dem Meister Europas und einem Verein, den ich seit langem bewundere. Die Gelegenheit, unter Pep Guardiola, einem der größten Trainer aller Zeiten, und mit einigen der besten Spieler der Welt zu arbeiten, konnte ich nicht ausschlagen.“, so der Neuzugang.

United holt Reguilon von Tottenham

Sergio Reguilon wechselt von Tottenham Hotspur zu Manchester United. Die Red Devils bestätigten, dass der Linksverteidiger bis Ende der Saison ausgeliehen wird. Der 26-jährige Linksverteidiger ersetzt die verletzten Luke Shaw und Tyrell Malacia.

Frankfurt sichert sich Franzosen für die linke Außenbahn

Einen Tag nach der Qualifikation für die UEFA Conference League hat die Frankfurter Eintracht die Verpflichtung ihres Wunschspielers veröffentlicht. Der 22-jährige Niels Nkounkou wechselt für sieben bis acht Millionen Euro vom Traditionsklub AS Saint-Étienne zu den Hessen. Der sechsmalige französische U21-Nationalspieler, der einen Vertrag bis 2028 erhält, soll mit seiner Dynamik die linke Außenbahn verstärken. Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung sagt in der Mitteilung: „Wir hatten Niels Nkounkou bereits die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison im Blickfeld und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für die Eintracht und unseren Weg zu gewinnen.“

Anton Stach wechselt doch zur TSG Hoffenheim

Trotz jüngster Dementis des Mainzer Sportvorstands Christian Heidel wechselte Ex-Nationalspieler Anton Stach nun doch zur TSG 1899 Hoffenheim. Der Deal soll laut Kicker für einen hohen einstelligen Millionenbetrag zustande gekommen sein. „Er ist physisch präsent, laufstark, schnell und verhält sich geschickt im Zweikampf. Darüber hinaus ist Anton mit seinem guten Passspiel, seinen dynamischen Dribblings und seiner hervorragenden Schusstechnik jederzeit in der Lage, in der Offensive enorme Power zu entwickeln. Kurzum: Er ist ein Spieler, der uns in allen Spielphasen helfen wird.“ so Hoffenheims Geschäftsführer Alexander Rosen.

PSG und Eintracht mit Last-Minute-Einigung im Poker um Kolo Muani

Spektakuläre Wende im verrückten Transfer-Poker um Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani: Der beim Bundesligisten in den Trainingsstreik getretene Angreifer wechselt nun doch zurück in seine Heimat zum französischen Meister Paris Saint-Germain. Dies bestätigten die Vereine in der Nacht zum Samstag. Paris überweist laut Eintracht-Mitteilung eine Ablöse von 95 Millionen Euro für Kolo Muani, dessen Vertrag bei den Hessen eine Laufzeit bis 2027 hatte und keine Ausstiegsklausel beinhaltete. Bei PSG erhält der 24-Jährige einen Fünfjahresvertrag und stürmt künftig an der Seite seiner Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé.

Portugiesischer Doppelschlag: Barca verpflichtet Felix und Cancelo

Kurz vor Ende der Transferperiode hat der FC Barcelona die Transfers von Joao Felix und Joao Cancelo verkündet. Die beiden Portugiesen werden jeweils zunächst ausgeliehen. Für beide Spieler soll Berichten zufolge keine Kaufoption ausgehandelt worden sein. Felix kommt von Atletico Madrid, Cancelo von Manchester City.

FC Bayern gibt Gravenberch an Liverpool ab

Der Wechsel von Bayern-Profi Ryan Gravenberch zum FC Liverpool ist auch noch verkündet worden. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, teilte der englische Erstligist von Trainer Jürgen Klopp mit. Der Niederländer war vor einem Jahr für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Münchnern gekommen und wechselt nun dem Vernehmen nach für mehr als den doppelten Preis zu den Reds.

Eindhoven statt Bundesliga: Southampton verleiht Bella-Kotchap

Der deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap kehrt nicht in die Bundesliga zurück - Borussia Dortmund und der FC Bayern zeigten Interesse - und wechselt stattdessen zur PSV Eindhoven. Der 21 Jahre alte Verteidiger wird vom englischen Premier-League-Absteiger FC Southampton für ein Jahr zum Klub aus der niederländischen Eredivisie ausgeliehen. Eine Kaufoption soll es nicht geben.

VfL Osnabrück holt ehemaligen Bayern-Profi Cuisance Osnabrück

Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück hat am letzten Tag der Transferfrist den früheren Bayern-München-Profi Michael Cuisance verpflichtet. Der 24 Jahre alte Franzose komme für ein Jahr auf Leihbasis vom italienischen Zweitligisten FC Venedig. Cuisance war 2019 als großes Talent für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München gewechselt. Beim deutschen Meister konnte sich der ehemalige französische Junioren-Nationalspieler jedoch nicht durchsetzen.