Deadline-Day naht: Welche Entscheidungen im Transfer-Endspurt anstehen

Der Deadline-Day steht vor der Tür, was bedeutet, dass die Zeit für letzte Kader-Anpassungen abläuft. Bis zum 1. September können die Klubs aus den europäischen Top-Ligen ihre Wunsch-Transfers noch finalisieren. In der Bundesliga endet schließt das Transfer-Fenster für Zugänge um 18 Uhr. Verkauft werden könnten Spieler auch anschließend noch – in Länder, in denen die Wechselperiode später endet.

Auf der Zielgeraden des Transfer-Sommers kann es häufig nochmal turbulent werden auf dem Markt und so mancher Überraschungs-Deal wurde in der Vergangenheit auch gern mal in den letzten Stunden erst klargemacht. Bei einigen Personalien deutet sich allerdings schon länger an, dass erst kurz vor Ende eine Entscheidung fallen wird. Ein Überblick, was bis zum Deadline-Day noch passieren könnte.

Wann wird Frankfurt bei Randal Kolo Muani schwach?

Der Wechsel des Stürmers von Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain nimmt zunehmend Gestalt an und dürfte im Transfer-Finale der teuerste Deal mit Bundesliga-Beteiligung werden. Zuletzt soll PSG ein Ablösepaket von rund 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für Randal Kolo Muani geboten haben, um die SGE von einer Freigabe des französischen Nationalspielers zu überzeugen. Drei Tage vor Transferschluss machte der 24-Jährige mit einem Frust-Interview bei Sky auf sich aufmerksam, in dem er seinen Wechsel forderte.

Angesichts der ablösefreien Verpflichtung vor einem Jahr winkt der Eintracht ein unglaubliches Transferplus, sodass es schwer vorstellbar ist, dass sie bis Ende der Frist nicht einknickt - zumal PSG noch einen Ersatzmann für Kolo Muani mit in die Waagschale werfen könnte. Nachwuchsstürmer Hugo Ekitiké wird seit geraumer Zeit in Frankfurt gehandelt und könnte bei dem Mega-Deal verrechnet werden.

Verlässt Kylian Mbappé Paris doch noch?

Ein Vollzug bei Kolo Muani könnte tatsächlich nochmal Bewegung in einen ganz großen, wenn nicht den größten Transfer des Sommers bringen. Zuletzt haben sich die verhärteten Fronten zwischen PSG-Führung und Stürmerstar Kylian Mbappé zwar wieder etwas aufgeweicht. Offenbar wollte man bei den Pflichtspielen dann doch nicht auf den zwischenzeitlich verbannten Torjäger verzichten, solange er noch unter Vertrag steht. Doch Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte stets bekräftigt, Mbappé 2024 nicht ablösefrei gehen lassen zu wollen. Da der Weltmeister von 2018 allerdings seinen auslaufenden Vertrag unter keinen Umständen verlängern will, könnte PSG nach einer Verpflichtung von Kolo Muani mehr denn je auf einen Verkauf drängen. Real Madrid soll das erklärte Ziel von Mbappé sein. Und die Königlichen haben nach dem Abschied von Ballon-d‘Or-Gewinner Karim Benzema noch keinen namhaften Ersatz verpflichtet.

Beendet Bayern die Sechser-Debatte?

In München könnten bis Freitagabend noch geschäftige Stunden werden. Der Wunsch von Trainer Thomas Tuchel nach einem Abräumer im defensiven Mittelfeld ist bekannt und die Sechser-Debatte würde wohl nur enden, wenn die Bosse dem Wunsch nachkommen. „Im Transferfenster ist alles möglich, auch bis zum Schluss“, wollte Tuchel am Sonntag nichts ausschließen. Klar ist: Kommt noch ein Sechser, wäre es weit weg von einer 1a-Lösung. Zahlreiche gehandelte Kandidaten wie Wunschspieler Declan Rice (wechselte zu Arsenal) sind mittlerweile bei anders Klubs untergekommen. Zuletzt fielen die Namen Wilfred Ndidi von Leicester City und Scott McTominay von Manchester United. Auch Eric Dier von Tottenham Hotspur soll ein Thema sein.

Wer ersetzt Benjamin Pavard?

Erwartet wird zudem bis Ende der Woche noch der Abschied von Benjamin Pavard. Der Franzose will München ein Jahr vor Ablauf seinen Vertrages verlassen und zu Inter Mailand wechseln. Grundsätzliche Einigung zwischen den Klubs über eine Ablösesumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro besteht, doch der FC Bayern hat immer wieder bekräftigt, den Verteidiger nur gehen zu lassen, wenn zuvor klar ist, wer die Lücke schließt. „Natürlich muss Ersatz da sein, sonst geht es nicht“, stellte Tuchel unmissverständlich klar. Am Dienstag flog Pavard zum Medizincheck. Der Transfer ist so gut wie durch.

Macht Dortmund bei Armel Bella-Kotchap ernst?

Ein Ersatzkandidat für die Verteidigung könnte Armel Bella-Kotchap sein. Der Nationalspieler soll zuletzt im Fokus des FC Bayern gewesen sein. Allerdings führt bei dem 21-Jährigen die deutlich heißere Spur zurück ins Ruhrgebiet zu Borussia Dortmund. Beim BVB steht der früher Bochumer laut Bild „oben auf der Wunschliste“. Der WM-Teilnehmer will sich für die EM 2024 empfehlen. Bei seinem jetzigen Klub FC Southampton wäre das nach dem Abstieg aus der Premier League ungleich schwerer als in der Bundesliga.

Findet der BVB noch einen Stürmer?

In Dortmund könnte sich derweil nicht nur in de Abwehr noch was tun. Gesucht wird auch noch ein weiterer Stürmer. Trainer Edin Terzic sucht einen Angreifer, der über 1,80 Meter groß ist und eine Alternative zu Sebastien Haller darstellt, wenn dieser eine Pause brauch oder Anfang 2024 beim Afrika Cup weilt. Terzic wolle gemeinsam mit der sportlichen Führung schauen, ob es „noch Möglichkeiten gibt, wie wir die Mannschaft noch verstärken können oder breiter aufstellen können“. Gehandelt wurde zuletzt Augsburg-Angreifer und Nationalspieler Mergim Berisha.

Bekennt sich Niclas Füllkrug zu Bremen?

Ein Stürmer, der das gesuchte Profil erfüllt und obendrein noch einem Wechsel nicht abgeneigt wäre, ist Niclas Füllkrug. Allerdings war der Torschützenkönig der vergangenen Saison bislang nie ein Thema in Dortmund. Sehr wohl jedoch bei anderen ambitionierten Klubs. Interesse soll es sowohl aus der Bundesliga sowie Italien und England gegeben haben und geben. Ein konkretes Angebot liegt dem Vernehmen nach jedoch weder Füllkrug selbst noch seinem Klub Werder Bremen vor. Ein Wechsel bis Freitag wäre daher ein klassischer Fall der Kategorie „Blitz-Wechsel“. Oder aber der WM-Teilnehmer bekennt sich zum SVW und unterschreibt einen neuen Vertrag.

Wird Leonardo Bonucci das Union-i-Tüpfelchen?

Prominent könnte es im Transfer-Finale noch einmal in der Hauptstadt werden. Union Berlin will nach den Verpflichtungen von Robin Gosens und Kevin Volland dem Transfer-Sommer offenbar noch das i-Tüpfelchen aufsetzen. Der Champions-League-Teilnehmer führt übereinstimmenden Berichten zufolge Gespräche mit Juventus Turin und Leonardo Bonucci. Der Europameister und neunmalige Serie-A-Champions soll die Defensive der „Eisernen“ die für die Königsklasse nötige Erfahrung verleihen. Bei Juve spielt der 36-Jährige nicht mehr die erste Geige. Der alten Försterei würde er hingegen mächtig Glanz und Renommee verleihen.

Was wird aus Julian Draxler?

Und dann war da noch der fast vergessene Weltmeister. Julian Draxler ist nach seiner durchwachsenen Leihe zu Benfica Lissabon zurück bei Paris Saint-Germain. Dort wurde ihm mit der Verbannung in die separate Trainingsgruppe der Ungewollten unmissverständlich klargemacht, dass er ein Jahr vor Ende seines Vertrages keine Perspektive mehr hat. Sein Berater Roger Wittmann hatte jüngst gegenüber Bild erklärt, dass eine Rückkehr nach Deutschland höchst unwahrscheinlich ist, der 58-malige deutsche Nationalspieler aber ein Angebot aus „Middle East“, mutmaßlich Saudi-Arabien vorliegen habe. Dafür hätte Draxler sogar noch länger Zeit, da das Transferfenster dort erst am 20. September schließt.