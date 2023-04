﻿Videoschiedsrichter im Fußball abschaffen?

„Gebt uns den Fußball zurück“

Ein Pro von Heiko Ostendorp

Eine der schönsten Eigenschaften beim Fußball sind Emotionen. Emotionen auf dem Platz, wenn Spieler ausgelassen ein Tor feiern oder sich über einen Gegentreffer aufregen. Emotionen auf den Rängen, wo die Fans ekstatisch ihrer puren Freude oder ihrem Frust spontan freien Lauf lassen können – doch diese Emotionen gibt es nicht mehr, zumindest meistens.

Umso lieber erinnere ich mich fast jedes Wochenende an das sensationelle 5:0 von Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern im Oktober 2021 zurück, als „mein“ Klub den Branchenprimus an die Wand spielte und aus dem DFB-Pokal kegelte. Nach jedem Treffer sprangen die Zuschauer auf und lagen sich sofort in den Armen. Kein zögerliches Abwarten. Kein Zweifel, ob das Tor per Videobeweis nicht doch noch zurückgenommen werden könnte. Der Grund: In den ersten Pokalrunden kommt der VAR, der Video Assistent Referee, noch nicht zum Einsatz. Es fühlte sich an wie ein Wohltat, oder einfach wie früher.

Zur Saison 2017/2018 wurde der Videobeweis in der Fußball-Bundesliga eingeführt. Er sollte den Schiedsrichtern eine Hilfestellung bei strittigen Entscheidungen bieten, sie vor Fehlern schützen. Und vor allem sollte er das Spiel, an dem heutzutage so viel dranhängt, bei dem es inzwischen um Hunderte Millionen Euro, um Auf- oder Abstieg, um Meisterschaften und Pokale, aber auch um Arbeitsplätze geht, gerechter machen. Knapp sechs Jahre später muss festgehalten werden, dass dieser fromme Wunsch nicht eingetreten ist – auch wenn etwaige Statistiken, wie viele Fehlentscheidungen durch den VAR-Einsatz korrekt korrigiert werden konnten, das Gegenteil behaupten. Es geht in der Debatte und Bewertung aber nicht ausschließlich um nackte Zahlen, sondern vor allem um Glaubwürdig- und Nachvollziehbarkeit. Und dabei wird man das Gefühl nicht los, dass inzwischen niemand mehr – inklusive der Protagonisten wie Spieler, Trainer und Schiedsrichter – den Durchblick hat.

Woche für Woche gibt es Diskussionen, die unbestritten dazugehören und die es vorher mindestens in gleichem Ausmaß auch gab, doch sie drehen sich nicht mehr (nur) darum, ob ein Elfmeter ein Elfmeter oder ein Platzverweis ein Platzverweis war. Es geht um teils absurde Dinge wie „kalibrierte Abseitslinien“ oder um den Einsatz des sogenannten Kölner Kellers, in dem die Assistenten den Referee auf dem Platz über etwaige Patzer informieren und ausschließlich „im Falle von krassen Fehlentscheidungen“ eingreifen sollen. Auch hier ist die Umsetzung eine einzige Farce.

Am Spielfeldrand schaut sich ein Schiedsrichter eine strittige Szene an und trifft dann eine Entscheidung. © Quelle: IMAGO/Zink

Selbst nach so langer Zeit, in der der VAR mittlerweile im Einsatz ist, hat man wenig bis nichts aus den Erfahrungen gelernt, kaum dringende Anpassungen vorgenommen oder endlich ganz klare Linien vorgegeben. Stattdessen scheint es häufig immer noch völlige Willkür zu sein, wann der Unparteiische ein Signal aus dem Keller bekommt und wann nicht – eine Auflistung der Beispiele würden den vorhandenen Rahmen sprengen. Hat sich der Schiedsrichter entschieden, seine Entscheidung noch mal auf dem Bildschirm am Spielfeldrand zu überprüfen, dauert es oft minutenlang bis zum endgültigen Urteil. Egal, wie eindeutig die Bilder auch sein mögen. Dass die Zuschauer im Stadion dazu manchmal gar nicht wissen, welche Szene tatsächlich überprüft wird oder um welches vermeintliche Vergehen es genau geht, setzt dem Ganzen die Krone auf und führt zur beschriebenen Warterei und in letzter Konsequenz eben genau dazu, dass jegliche spontane Emotionalität verpufft.

Es hat sich gezeigt, dass der Videoassistent keine Probleme löst, sondern lediglich neue, andere schafft. Sogar bei den vergangenen beiden WM-Finals gab es auf größtmöglicher Bühne nicht nachvollziehbare und spielentscheidende Entscheidungen. Es hat sich gezeigt, dass das System für den Fußball ungeeignet ist. Es hat sich gezeigt, dass inzwischen sogar anfängliche Befürworter eine Rolle rückwärts machen und dies auch offen kundtun, weil sie komplett verwirrt sind. „Ich verstehe es einfach nicht mehr“ ist einer der häufigsten Sätze in diesem Zusammenhang, der schon von München bis Hamburg, von Gelsenkirchen bis Leipzig gefallen ist. So bitter es auch klingen mag, aber das Experiment VAR ist krachend gescheitert.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sollte im Sommer endlich handeln und den Videobeweis wieder abschaffen – auch wenn es ein Eingeständnis wäre, dass man nicht in der Lage war, die technischen Möglichkeiten so zu nutzen und erfolgreich umzusetzen, wie es in anderen Sportarten, beispielsweise beim American Football oder Hockey, geschafft wurde. Bekanntermaßen ist es immer besser, Fehler einzugestehen, als sie auszusitzen. Gebt uns die Tatsachenentscheidung zurück. Und gebt uns den emotionalen Fußball zurück, in den wir uns alle einmal verliebt haben. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass die meisten Fußballfans – und vermutlich auch Spieler, Trainer und sogar Schiedsrichter – froh darüber wären. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.

„Es geht um Gerechtigkeit“

Ein Kontra von Roman Gerth

Die Befürchtungen waren groß vor rund sechs Jahren: Sollte die Einführung des Video Assistant Referees (VAR) die Debattenkultur im Profifußball gefährden? Diskussionsrunden wie der „Doppelpass“ bei Sport 1 lebten doch ebenso wie jedes Gespräch unter Fans am Stammtisch davon, Fehler von Schiedsrichtern detailgetreu zu sezieren, hieß es. Das wäre kaum weniger wichtig, als darüber zu philosophieren, ob der Stürmer frei stehend das Tor hätte treffen oder der Torhüter den ungefährlichen Schuss hätte halten müssen.

Nun, in der sechsten Saison mit dem Hilfsmittel Videobeweis in der Bundesliga, steht fest: Die Debatte ist keinesfalls weniger hitzig – sie hat sich nur verschoben. Nicht die Entscheidungen der Schiedsrichter auf dem Platz, sondern die Art und Weise sowie die Dauer von VAR-Überprüfungen stehen seither im Fokus der öffentlichen Diskussionen bei Spielern, Trainern, Experten. Das wird nie zu verhindern sein. Ein Blick auf die Zahlen aber beweist: Zahlreiche Fehler sind dank des technischen Hilfsmittels vermieden worden.

Eine internationale Forschergruppe stellte im vergangenen Sommer die Ergebnisse ihrer Studie vor. Etwa 10 000 Videoüberprüfungen von mehr als 2000 Spielen aus 13 Ländern hatte sie untersucht. Ohne VAR wurden 92 Prozent der potenziell spielentscheidenden Szenen richtig bewertet, mithilfe des VAR waren es 98 Prozent. „Absolute Sicherheit“ gebe es nicht, sagte Trainingswissenschaftler Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Memmert verfasste die Studie mit. Das Resultat des Forschungsprojekts zeigte jedoch: Der Videobeweis macht den Fußball in der Tat gerechter.

Bei Abseits gibt es keine zwei Meinungen – und mittlerweile keine Diskussionen mehr. Jeder Millimeter ist dank halb automatischer Linie überprüfbar. Über ein Foul an der Grenze zum Strafraum kann unstrittig entschieden werden – war es innerhalb und gibt es Elfmeter oder außerhalb und hat einen Freistoß zur Folge. Tätlichkeiten bleiben nicht mehr unbemerkt. Gleiches gilt für grobe Unsportlichkeiten.

Neben den Feldschiedsrichtern schaut ein Team in Köln auf mehreren Monitoren das Spiel und unterstützt bei strittigen Entscheidungen. © Quelle: dpa

Hinzu kommt der psychologische Effekt, den der VAR auf die Profis hat. „Es gibt mittlerweile so gut wie keine Schwalben mehr, die zu Strafstößen führen“, sagt Jochen Drees, selbst früher Bundesliga-Schiedsrichter, nun Leiter Videobeweis beim DFB. Und wenn doch, ist die Unsportlichkeit dank VAR schnell entlarvt. Kurioses Beispiel gefällig? Am 25. Spieltag profitierte Bayer Leverkusens Amine Adli doppelt davon, dass der Unparteiische strittige Situationen am Bildschirm selbst überprüfen kann. Zweimal ging Referee Tobias Stieler in der Partie der Werkself gegen den FC Bayern München in die sogenannte Review Area am Spielfeldrand, nahm jeweils die fällige Gelbe Karte für den Leverkusener wegen der (angeblich) vorgetäuschten Fouls zurück. Stattdessen entschied Stieler in beiden Fällen zu Recht auf Strafstoß. Leverkusen gewann durch die Überprüfungen, die falsche Entscheidungen verhinderten, mit 2:1, statt womöglich 0:1 gegen die Münchner zu verlieren. Diskussionen brauchte es nicht; Note Eins mit Sternchen für den VAR. Nicht umsonst fordern Verantwortliche in der 3. Liga, die bisher ohne Videobeweis auskommen muss, das System mittlerweile vehement, nachdem es zuletzt immer häufiger zu groben Fehlern kam.

Nicht zuletzt unterstützt das technische Hilfsmittel jeden Unparteiischen psychologisch. Es wirkt wie ein Sicherheitsnetz. Dass sich die Schiedsrichter manchmal zu sehr darauf verlassen, muss der DFB um Drees klar ansprechen und ändern. Das System sollte stetig angepasst und modifiziert, der Umgang damit noch konsequenter werden. Stichwort: Transparenz. Wenn Fans im Stadion nicht nur die Information bekommen, dass der VAR eine Situation überprüft, sondern diese Bilder selbst auf dem Bildschirm sehen. Der Verantwortliche Drees hält das selbst für sinnvoll, wie er vor der laufenden Saison betonte.

Grundsatzprobleme im Schiedsrichterwesen kann der Videobeweis keinesfalls lösen. Das gilt bei Regeln. Handspiel etwa war schon in der Zeit vor dem Videobeweis ein viel diskutiertes Thema. Graubereiche wird es dort immer geben, unabhängig von Eingriffen oder Hinweisen aus dem „Kölner Keller“. Das gilt bei Nachwuchsproblemen, die zwangsläufig die Qualität an der Spitze schwinden lässt, unabhängig davon, ob die Schiedsrichter auf dem Platz stehen oder als Videoassistenten eingesetzt sind.

Grundsätzlich gibt es aber kein Vorbeikommen am VAR. Natürlich passieren weiterhin Fehler, das sollte jedem klar gewesen sein. Faktisch schwindet aber die Wahrscheinlichkeit, grobe Fehler zu machen oder zu übersehen. Keiner will am entscheidenden Spieltag – schon gar nicht diese Saison, in der sich Borussia Dortmund und der FC Bayern ein spannendes Duell um die Meisterschaft liefern – ein irreguläres Tor, das letztlich über den Titel entscheidet. Denn letztlich geht es schlicht um Gerechtigkeit, um die richtige Entscheidung über Auf- und Abstieg, über Erfolg und Misserfolg im Milliardengeschäft Fußball.