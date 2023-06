ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann wird nach dem Champions-League-Finale massiv angefeindet – mal wieder. Doch es gibt auch berechtigte inhaltliche Kritik. Alles mit Sexismus zu labeln hilft in der gesellschaftlichen Debatte daher kein Stück, meint Chantal Ranke.

Es ist Samstagabend und es läuft das wichtigste Fußballspiel auf europäischer Bühne: Manchester City trifft im Finale der Champions League auf Inter Mailand. Doch in den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter, wird nicht etwa über das Spiel an sich diskutiert. Ganz oben in den Trends taucht mal wieder ein Name auf: Claudia Neumann.