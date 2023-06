Bericht: Manchester City gibt sich im Poker um Rice geschlagen

Im Poker um die Zukunft von Declan Rice deutet sich eine weitere Wende an. So ist Manchester City aus dem Wettbieten um den englischen Nationalspieler offenbar ausgestiegen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur PA zufolge, wird der Champions-League-Sieger sein von West Ham United abgelehntes Angebot in Höhe von umgerechnet 105 Millionen Euro nicht weiter erhöhen. Der FC Arsenal hatte laut Sky Sports zuvor eine 122-Millionen-Offerte für den 24-Jährigen abgegeben und ist nun wohl wieder in der besten Position.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rice will seinen Jugendklub West Ham verlassen, um regelmäßig um große Titel zu spielen. Mit seinem Heimatverein, bei dem auch der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer unter Vertrag steht, hatte er kürzlich die Conference League gewonnen. Rice gilt als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt. Die Hammers hatten zuletzt mehrfach betont, ihren Star ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags für nicht weniger als umgerechnet 128 Millionen Euro ziehen lassen zu wollen. Mit Arsenal scheint sich somit ein Kompromiss anzubahnen.

Auch der FC Bayern wollte Declan Rice

In den vergangenen Wochen war auch der FC Bayern wiederholt mit einer Verpflichtung von Rice in Verbindung gebracht worden. Aufgrund der astronomischen Ablöseforderungen hatten die Münchner aber davon abgesehen, ihr Werben um den Abräumen zu intensivieren.