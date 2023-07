Das sind die Rekord-Abgänge der 18 Bundesliga-Klubs

Die Bundesliga-Klubs haben bereits kräftig investiert, um sich personell für die anstehende Saison zu rüsten. Doch: Einige Top-Stars kehrten dem deutschen Oberhaus in diesem Sommer zugleich den Rücken, schillernde Namen suchen ihr Glück künftig in anderen Top-Ligen. So etwa Lucas Hernández, der nach vier Jahren beim FC Bayern München nach Frankreich zu Ligue-1-Champion Paris Saint-Germain weiterzog. Die Münchener kassierten für den Verkauf ihres Leistungsträgers in der Defensive immerhin eine stattliche Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro – Klub-Rekord für einen Abgang. Nur Star-Stürmer Robert Lewandowski spülte bei seinem Wechsel zum FC Barcelona im vergangenen Sommer dieselbe Summe in die Kassen des deutschen Rekordmeisters.

Auch etwa Deutschlands zweitstärkste Kraft der Vorsaison, Borussia Dortmund, musste in Mittelfeld-Motor Jude Bellingham in diesem Sommer einen absoluten Star ziehen lassen. Für den 20 Jahre alten Engländer geht es in Spanien bei La-Liga-Rekordmeister Real Madrid weiter. Die Entschädigung für den BVB: 103 Millionen Euro Ablöse. Rekordverdächtig ist die Summe zwar allemal, für eine Bestmarke sorgt Transfer allerdings nicht. Wer brachte den Westfalen bisher am meisten Geld ein? Und wie sieht es bei den anderen Bundesliga-Klubs aus? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat die Rekord-Abgänge der 18 Erstligisten zusammengetragen.

Die Rekord-Abgänge der 18 Bundesliga-Teams*:

Borussia Dortmund: Ousmane Dembélé - Im Sommer 2017 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona Bayer Leverkusen: Kai Havertz - Im Sommer 2020 für 80 Millionen Euro zum FC Chelsea VfL Wolfsburg: Kevin De Bruyne - Im Sommer 2015 für 76 Millionen Euro zu Manchester City RB Leipzig: Dominik Szoboszlai - Im Sommer 2023 für 70 Millionen Euro zum FC Liverpool Eintracht Frankfurt: Luka Jovic - Im Sommer 2019 für 63 Millionen Euro zu Real Madrid FC Bayern München: Lucas Hernández - Im Sommer 2023 für 45 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain und Robert Lewandowski - Im Sommer 2022 für 45 Millionen Euro zum FC Barcelona Borussia Mönchengladbach: Granit Xhaka - Im Sommer 2016 für 45 Millionen Euro zum FC Arsenal TSG Hoffenheim: Joelinton - Im Sommer 2019 für 44 Millionen Euro zu Newcastle United VfB Stuttgart: Benjamin Pavard - Im Sommer 2019 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München 1. FC Köln: Anthony Modeste - Im Sommer 2017 für 29 Millionen Euro zu TJ Tianjin Mainz 05: Abdou Diallo - Im Sommer 2018 für 28 Millionen Euro zu Borussia Dortmund Werder Bremen: Diego - Im Sommer 2009 für 27 Millionen Euro zu Juventus Turin SC Freiburg: Kevin Schade - Im Sommer 2023 für 25 Millionen Euro zum FC Brentford Union Berlin: Taiwo Awoniyi - Im Sommer 2022 für 20,5 Millionen Euro zu Nottingham Forest FC Augsburg: Abdul Rahman Baba - Im Sommer 2015 für 20 Millionen Euro zum FC Chelsea VfL Bochum: Armel Bella Kotchap - Im Sommer 2022 für 11 Millionen Euro zum FC Southampton 1. FC Heidenheim: Robert Glatzel - Im Sommer 2019 für 6 Millionen Euro zu Cardiff City SV Darmstadt 98: Sandro Wagner - Im Sommer 2016 für 2,9 Millionen Euro zur TSG Hoffenheim

*Die Zahlen basieren auf den Werten des Datenportals transfermarkt.de