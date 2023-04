﻿Den Titel als Anspruch: Wie Voss-Tecklenburg die DFB-Frauen auf die WM vorbereitet

Drei Monate vor dem Beginn der Frauen-WM in Australien und Neuseeland strahlt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Optimismus aus. Mit Blick auf die ungeklärte TV-Situation für das Turnier gibt sie sich optimistisch und appelliert „an den gesunden Menschen­verstand“.

Martina Voss-Tecklenburg blickt freudig auf vergangenen Sonntag zurück. Die Bundestrainerin der Fußballerinnen sah eine Rekordkulisse von 38.365 Zuschauern und Zuschauerinnen bei der Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt (0:2). Zugleich stellte der VfL Wolfsburg in der Champions League ge­gen den WFC Arsenal (2:2) einen Klubbestwert auf: 22.617 Fans besuchten das Halbfinal­hinspiel des Bundesliga-Zweiten.

Der Hype, nicht zuletzt ausgelöst durch den deutschen Finaleinzug bei der EM im vergangenen Jahr, ist offensichtlich kein Strohfeuer. Das macht Hoffnung für das nächste große Turnier – die WM vom 20. Juli bis 20. August in Aus­tra­li­en und Neuseeland. Doch sportlich lief es eher wacklig zum Jahresauftakt im Fe­bru­ar und März. Auf ein 0:0 ge­gen Schweden folgten ein glanzloses 1:0 in den Niederlanden und eine 1:2-Pleite gegen Brasilien. Voss-Tecklenburg spricht dennoch keinesfalls besorgt über die nahe Zukunft. „Wir haben Zeit, die Dinge noch mal anzuschieben“, sagte sie am Montag bei einer Veranstaltung auf dem DFB-Campus.

Voss-Tecklenburg gibt Kader nach zweitem Test bekannt

Die 55-Jährige betonte, man müsse „verantwortungsvoll mit der Balance umgehen“, gerade in diesem Frühjahr. Viele National­spielerinnen seien in dieser Saisonphase hoch belastet. Kurz: Die Aussagekraft der ersten drei Vorbereitungs­spiele sollte aus ihrer Sicht nicht überbewertet werden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur zwei Partien bleiben, um WM-Form zu finden. Als Teil der Vorbereitung geht es gegen die WM-Teilnehmer Vietnam (24. Juni) und Sambia (7. Juli).

Nach dem zweiten Test gibt Voss-Tecklenburg ihren 23 Spielerinnen umfassenden Kader bekannt – womöglich ist die Gruppe beim Abflug am 11. Juli aber größer. Zwei Spielerinnen könnten ohne Kader­nominierung mitreisen. Das sei zwar eine „ex­trem schwierige Rolle“, aber „wenn sich eine Spielerin zwei Tage vor einem Spiel verletzt und ich hole dann eine nach, kann ich sie die ersten zwei Spiele wahrscheinlich nicht einsetzen“, erklärte die deutsche Trainerin bezüglich Anreise­strapazen, Jetlag und Zeitverschiebung.

Aus Frankfurt flog „MVT“ mit einem Trio noch einmal nach Down Under, um die Bedingungen vor Ort zu begutachten. Co-Trainerin Britta Carlson, Teammanagerin Sonja Alger und sogar Greenkeeper Sebastian Breuing sind mit dabei. Nichts soll dem Zufall überlassen werden.

Begeisterte Begrüßung für das DFB-Frauenteam in Frankfurt Auch ohne den EM-Pokal werden die Fußballerinnen bei der Rückkehr in die Heimat gefeiert. © Quelle: dpa

Noch immer kein Abnehmer für TV-Rechte gefunden

In der WM-Gruppe warten Marokko, Kolumbien und Südkorea. Die Konkurrenz schätzt Voss-Tecklenburg insgesamt als stark ein. Als sie den Favoritenkreis aufzählt, wird die Liste immer länger. Bereits im Achtelfinale könnte Deutschland auf Brasilien oder Frankreich treffen. Diese beiden Teams zählen dazu, „aber ich habe zehn Nationen genannt. Wahnsinn!“, sagte sie am Ende ihrer Auflistung. Hinzu nimmt sie Titelverteidiger USA, Olympiasieger Kanada, Gastgeber Aus­tra­li­en, Japan, Brasilien und Kolumbien. Und das DFB-Team selbst? „Es ist keine Selbstverständlichkeit, Titel zu gewinnen, aber der Anspruch muss da sein, um Titel mitzuspielen.“

Geduld beweist Voss-Tecklenburg auch mit Blick auf die ungeklärte TV-Situation für die WM: „Ich weiß, dass man sich einigen wird.“ Sie sei ein „zuversichtlicher Mensch“ und appelliere „an den gesunden Menschen­verstand, weil es keine Alternative gibt, als sich zu einigen“. Noch hat die Fifa keinen Abnehmer für die TV-Rechte in Deutschland gefunden. ARD und ZDF sind interessiert, werfen dem Weltverband aber vor, die Marktpreise zu hoch anzusetzen. Auch dort ist der Frauenfußball­boom in Deutschland wohl kaum verborgen geblieben.