﻿Der BVB im Frühling: Wie sich Hummels und Malen zum Trumpf im Titelkampf entwickeln

Wenn die Angestellten von Borussia Dortmund tatsächlich Ende Mai auf eine Meistersaison zurückblicken sollten, wird auch die Suche nach den Schlüsselmomenten dieses Fußball-Bundesliga-Jahres beginnen. Es ist ja keinesfalls durchgängig erfolgreich gewesen; es ist eine Menge schiefgegangen. Und womöglich ist es ein besonders grober Fehler, der in der Rückschau als Wendepunkt identifiziert werden kann.

Marco Reus, der am Donnerstag seinen Vertrag um ein Jahr mit stark reduzierten Bezügen verlängerte, hätte vor zwei Wochen in der siebten Minute der Nachspielzeit der Partie beim VfB Stuttgart nur ein paar schnelle Schritte machen müssen, um den allerletzten Angriff der verzweifelten und in Unterzahl spielenden Schwaben zu stoppen. Nicht einmal einen Zweikampf hätte der Kapitän führen müssen, es hätte gereicht, den Weg zuzustellen. Doch Reus, der erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden war, trabte über den Rasen, sodass Waldemar Anton freie Bahn hatte. Zwei Pässe später stand es 3:3, zwei womöglich entscheidende Punkte waren weg.

BVB-Remis in Stuttgart als Moment der Selbstreinigung

Das war ein emotionaler Tiefpunkt und vielleicht der Frühjahrsmoment, der alles änderte. „Sauer, wütend und enttäuscht“ war der um Fassung ringende BVB-Trainer Edin Terzic danach. Jude Bellingham sagte in dieser Woche: „Wir waren tot.“ Der Engländer mutmaßte sogar, dass sein Team „so ein Spiel gebraucht“ habe. Jetzt, 13 Tage später vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim VfL Bochum (20.30 Uhr, DAZN), wirkt dieses Erlebnis tatsächlich wie ein Moment der Selbstreinigung.

Zwei Tage nach der Peinlichkeit vom Neckar war Sebastian Kehl an die Öffentlichkeit getreten und beendete die Zeit der verdrucksten Antworten zur Titelfrage: „Wir wollen Meister werden!“, verkündete der Sportdirektor. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke griff zu dem von ihm selten genutzten Mittel des Kabinenbesuchs und hielt eine flammende Rede. Es folgten ein 4:0 ge­gen Eintracht Frankfurt und der Sprung zurück an die Tabellenspitze. Nun steht das erste Auswärtsspiel der Dortmunder seit dem Schock von Stuttgart bevor, und der BVB ist plötzlich eine Art Titelfavorit angesichts der auseinanderbrechenden Münchner Bayern. „Wir ge­hen mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in die Aufgabe, wir wollen jetzt noch fünf Schritte gehen“, sagte Terzic am Tag vor dem kleinen Revierderby. „Wir freuen uns einfach darauf, dass es jetzt um die Wurst geht.“

Präsentiert sich aktuell in starker Form: BVB-Offensivspieler Donyell Malen. © Quelle: Getty Images

Diese Zuversicht speist sich einerseits aus der Tabellenführung, andererseits aber auch aus der Form einiger Spieler, die beflügelnd wirkt. Die gute Entwicklung von Emre Can und Julian Brandt ist in den vergangenen Monaten oft beschrieben worden, nun blühen jedoch einige Profis auf, mit denen so nicht zu rechnen war. Mats Hummels trat beim Sieg gegen Frankfurt am vorigen Wochenende als dominanter Anführer in Erscheinung, nachdem der BVB schon die Halbzeiten der weniger erfolgreichen Duelle in München und Stuttgart, in denen Hummels auf dem Platz stand, gewonnen hatte. Daher ist der Ausfall des am Oberschenkel verletzten Nico Schlotterbeck im Bochum-Spiel verkraftbar. Außerdem ist Karim Adeyemi kaum zu stoppen.

Donyell Malen zeigt plötzlich Topleistungen

Vor allem aber haben die Dortmunder plötzlich einen Torjäger. An den vergangenen fünf Spieltagen schoss Donyell Malen immer ein Tor, gegen Frankfurt gelangen ihm sogar zwei Treffer. In den mehr als eineinhalb Jahren zwischen seiner Ankunft beim BVB im Sommer 2021 und Mitte März 2023 hatte er insgesamt sechsmal getroffen. Somit verdoppelte Malen die Anzahl seiner Tore innerhalb weniger Wochen. „Mittlerweile ist er ein unglaublich bereicherndes Element in unserem Spiel“, sagte Kehl. Nach der Krebserkrankung von Sébastien Haller sowie den Pro­ble­men von Youssoufa Moukoko und Anthony Modeste sprang Malen auf den Posten des Torschützen – ein weiteres Phänomen, das neben dem Schock von Stuttgart im Rückblick einmal als Schlüsselfaktor auf dem Weg zum Titel betrachtet werden könnte.