Mit dem Vorrunden-Aus bei der EM hat die deutsche U21 die Krise beim DFB weiter verschärft. Ähnlich wie zuletzt die A-Nationalmannschaft taumelte der Nachwuchs von Spiel zu Spiel. Der deutsche Fußball hat den Anschluss an die Weltspitze verloren und gibt ein Jahr vor der Heim-EM keinerlei Anlass zur Hoffnung, meint Sportbuzzer-Reporter Roman Gerth.

Euphorie wollten sie entfachen, das Olympiaticket lösen, vielleicht sogar an einer erfolgreichen Titelverteidigung kratzen. Am Ende gelang von alledem nichts. Nicht mal im Ansatz. Die deutsche U21 verabschiedete sich bei der EM schon nach der Gruppenphase. Ohne Sieg, aber mit reichlich Enttäuschung im Gepäck ging es nach Hause. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo setzte also genau da an, wo die A-Nationalmannschaft bei ihrem ernüchternden Länderspiel-Dreierpack Mitte des Monats aufgehört hatte. Ein Jahr vor Beginn der Heim-EM taumeln die DFB-Teams immer tiefer in die Krise.