﻿Der fast vergessene US-Superstar

Wenn man über Fußball-Idole aus den USA spricht, fällt am häufigsten der Name Christian Pulisic. Doch aktuell ist der 24-jährige Offensivstar des FC Chelsea etwas abgetaucht. Findet er ausgerechnet im Champions-League-Achtelfinalrückspiel gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund zurück in die Spur?

Christian Pulisic ist der große Fußball-Star in den USA. Auf dem Weg dorthin war Borussia Dortmund die wichtigste Karriere-Station des jungen Mannes aus dem Bundesstaat Pennsylvania. Jetzt trifft sein aktueller Klub FC Chelsea in der Champions League auf den BVB – und über Pulisic spricht man nur noch selten. Verschiedenste Verletzungen haben die steile Karriere ins Stocken gebracht. Dabei beginnt alles vor über neun Jahren wie in einem Bilderbuch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als der damalige BVB-Nachwuchsscout Volker Pröpper den gerade erst 15 Jahre alten Pulisic zum ersten Mal bei einem Testspiel der amerikanischen U17-Auswahl gegen Norwegen in der Türkei sieht, zögert er nicht lange und lässt Informationen nach Dortmund durchdringen. „Er hat mich angerufen und gesagt, dass er Unglaubliches gesehen hat“, erinnert sich der damalige BVB-Nachwuchscoach Hannes Wolf im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) an die ersten Berührungspunkte mit Pulisic im Januar 2014.

Der offensive Mittelfeldspieler kommt erst mit Beginn der zweiten Hälfte zum Einsatz – und überzeugt nicht nur mit einem Doppelpack innerhalb von zwei Minuten. „Ich habe mich in diesen Spieler via YouTube verguckt. Man konnte in den Spielen sehen, dass er zwar echt klein war, dafür aber in den offensiven Räumen fast keinen Ball verloren hat“, sagt Wolf. Der BVB lädt Pulisic und dessen Vater Mark nach Deutschland ein. Es folgen Gespräche, ein Probetraining muss der US-Amerikaner gar nicht erst absolvieren. „Wir wollten ihn unbedingt haben“, erklärt der damalige U17-Coach des Revierklubs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

BVB holt neben Pulisic fast auch Ødegaard

Am liebsten hätte Wolf den Norweger Martin Ødegaard direkt mit verpflichtet. Denn auch der heutige Kapitän des FC Arsenal überzeugt die BVB-Verantwortlichen im besagten Testspiel. „Er war auch mal bei uns, am Ende hat er sich aber leider für Real Madrid entschieden“, berichtet Wolf. Und so kommt es im Februar 2015 „nur“ zur Verpflichtung von Pulisic, der den weiten Weg aus den USA ins Ruhrgebiet gemeinsam mit Papa Mark einschlägt. Doch in den ersten Monaten dreht sich nicht alles nur um Fußball.

Der Offensivspieler darf nur in der U17 der Dortmunder trainieren, auf die Pflichtspielfreigabe wartet der Klub lange. Der in Hershey geborene Pulisic beantragt bereits früh den kroatischen Pass. Diese Möglichkeit besteht, da die Eltern seines Vaters von der Insel Olib stammen. „Es war für uns natürlich schwierig, Christian ohne Pflichtspieleinsätze zu entwickeln. Aber er war total fleißig und hat auch an den Tagen, wo seine Mitspieler ein Spiel bestritten haben, super trainiert“, sagt Wolf.

Pulisic kommt unter dem heutigen DFB-Juniorencoach insgesamt 25-mal in der U17- sowie U19-Bundesliga zum Einsatz. Mit 14 Toren und 14 Vorlagen begeistert der US-Amerikaner so sehr, dass er unter dem damaligen Profi-Trainer Thomas Tuchel bereits im Alter von 17 Jahren in der Bundesliga und Champions League ran darf. „Er hat sich einfach nie auf sein Talent verlassen. Für uns ging es besonders darum, ihn in Situation zu bringen, dass er dribbeln darf und die Intensität im Profibereich richtig wegsteckt. Christian war unglaublich hungrig darauf, alles rauszuholen. Viele Talente verlassen sich oft auf eine Stärke und denken dann, dass sie in dem ein oder anderen Moment weniger machen können. Bei Christian war das nie der Fall, er war in der Offensive und Defensive immer bereit alles zu geben“, sagt Wolf über die Zeit, als sich Pulisic vom Nachwuchsfußballer zum Profi entwickelt.

Pulisic ist ein Vorbild vieler BVB-Talente

Nach zwei Meistertiteln im Jugendbereich mit der U17 und U19 gewinnt er im Sommer 2017 auch mit den Profis seinen ersten großen Titel – den DFB-Pokal, inklusive Vorlage beim 2:1-Finalsieg gegen Eintracht Frankfurt. Nur eineinhalb Jahre später gibt der FC Chelsea die Verpflichtung von Pulisic bekannt, verleiht ihn aber direkt für ein halbes Jahr wieder zurück zum BVB. Bis heute steht der US-Nationalspieler besonders für zwei Dinge: Er hat die Borussia in den USA zu einer großen Marke gemacht und den Weg für einige andere Spieler bereitet. „Christian ist das perfekte Beispiel dafür, dass man sich als junger Spieler diesen Schritt ins Ausland zutrauen kann. Er war der Startschuss für alles, was danach so kam“, meint Wolf. Und das ist mit Spielern wie Giovanni Reyna oder auch Jamie Bynoe-Gittens gar nicht so schlecht gewesen. „Sie sind hier mit 15, 16 als Talente hingekommen. Diese kann man dann im eigenen Nachwuchs noch schleifen und an die Profis heranführen“, sagt der damalige BVB-Nachwuchstrainer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während Reyna und Bynoe-Gittens noch fest zum Personal des Revierklubs zählen, ist Pulisic längst keine Option mehr für Schwarz-Gelb. Dafür aber wieder für Chelsea. Trainer Graham Potter nominiert den 26-Jährigen erstmals nach über zweimonatiger Knieverletzung für das Aufgebot am Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel. „Wenn er fit ist, kann er in jeder Mannschaft auf der Welt spielen - egal wie die Konkurrenzsituation ist. Er hat auch bei Chelsea unfassbar gute Spiele gemacht und eine wichtige Rolle eingenommen, als Chelsea im vergangenen Jahr die Champions League gewonnen hat“, sagt Wolf. Doch aktuell gibt es diese Rolle nicht. Pulisic steht knapp eineinhalb Jahre vor seinem Vertragsende bei den Blues vor einer unsicheren Zukunft – insbesondere nach der 330 Millionen Euro schweren Shopping-Tour der Londoner im Winter. Gerüchte über ein BVB-Rückkehr gab es bereits. Und dieses Mal müsste man den US-Superstar nicht erst noch in der Türkei entdecken.