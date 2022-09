Der SC Freiburg empfängt Qarabag Agdam

Bleibt Holstein Kiel gegen den HSV ungeschlagen?

Nach dem 0:0 beim SSV Jahn Regensburg empfängt Holstein Kiel am Freitagabend den HSV am Westring. Die Störche sind in der Zweiten Liga gegen die Rothosen noch ungeschlagen. Das soll aus Sicht der KSV auch so bleiben. Was passiert im und um das Stadion? Alle Infos gibt es im KN-online-Liveticker!