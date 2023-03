In den Jahren seiner Amtszeit als Präsident des Fußball-Weltverbands Fifa hat Gianni Infantino ein weltumspannendes System des Gebens und Nehmens etabliert. Ernsthafte Opposition muss der Schweizer nicht befürchten. Und so dürfte seine Wiederwahl an diesem Donnerstag im ruandischen Kigali zur Formsache werden. Ein Einblick in das System Infantino.

Der Fußball-Weltverband ist nicht ohne Geschenke nach Kigali gekommen. Bevor die Repräsentanten zum 73.Fifa-Kongress in der Hauptstadt von Ruanda landeten, hatte sich der Geldkoffer geöffnet. 4,7Millionen Dollar sind aus dem Fifa-Forward-Programm bewilligt worden, um dem Fußballverband von Ruanda ein Unterkunftszentrum zu spendieren. Hier sollen alle Nationalteams beherbergt werden. So etwas kommt in einem der ärmsten Länder Afrikas gut an. Fast alle Konföderationen stehen hinter dem spendablen Mann, der dieses System aus Geben und Nehmen hoffähig gemacht hat: Gianni Infantino.

Das ist der Strippenzieher des Weltfußballs, dessen Wiederwahl auf der Vollversammlung der 211 Fifa-Mitgliedsverbände an diesem Donnerstag als Formsache gilt. Ruanda hat die Bühne für die nächste PR-Show des Schweizers bereitet, der sich für nichts zu schade ist, um Zustimmung zu erhaschen. Unvergessen, wie er sich einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der WM in Katar als wandlungsfähig wie kein Homo sapiens vor ihm beschrieb. „Heute fühle ich mich als Katarer, heute fühle ich mich als Araber, heute fühle ich mich afrikanisch. Heute fühle ich mich homosexuell“, rief der 52-Jährige aus. „Heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Arbeitsmigrant.“ Dass er sich nicht noch als Frau fühle, entschuldigte er tatsächlich damit, dass er mit seiner aus dem Libanon stammenden Frau vier Töchter habe.

Infantino-Kritiker kommen aus Europa

Dieser Schauspieler wird vermutlich erneut per Akklamation, also einem zustimmenden Applaus, für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt, um vornehmlich Funktionäre in Staaten mit begrenzter Population an Kickern glücklich zu machen. Ganz genau prüft die Fifa nicht mehr, ob die Zuwendungen in Entwicklungsprojekte fließen oder in Verbandskreisen versickern. Bald sollen es 2,3 Millionen Euro sein, die jeder Verband ohne Zutun, ohne Turnierteilnahme von der Fifa bekommt. Das Geld ist offenbar da. Für den WM-Zyklus von 2023 bis 2026 war mit Einnahmen in Höhe von 11Milliarden US-Dollar kalkuliert worden, durch das gerade abgesegnete Format der WM 2026 in Vierergruppen mit mehr als 100 Spielen dürfte der Reibach noch größer werden.

Infantino als gerissen zu bezeichnen, wäre vermutlich untertrieben. Demokratische Prinzipien kickt er gerne mal beiseite. Seine letzten Kritiker kommen aus Europa, die er wie in Doha mit solchen Argumenten attackiert: „Was wir in den letzten 3000 Jahren gemacht haben, da sollten wir uns 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, moralische Ratschläge an andere zu verteilen.“ Argumente, die nur dem Fußball-Gott einfallen.

Inzwischen arbeiten unter seiner Ägide rund 1000 Mitarbeiter in dem gläsernen Palast auf dem Zürichberg, der sich Home of Fifa nennt. Selbst die oberste Managementebene beklagt dort intransparente Entscheidungswege. Und heraus kommt dann so etwas wie die Ernennung des wegen schwerer Vorwürfe (u.a. sexuelle Belästigung) zurückgetretenen französischen Verbandschefs Noël Le Graët zum Fifa-Büroleiter. Installiert über Nacht von seinem Busenfreund Infantino. Es ist erstaunlich, dass sich bis heute keine Opposition aufgebaut hat; auch weil die Uefa offenbar so sehr mit der Vergrößerung ihrer eigenen Wettbewerbe (EM und Champions League) oder Schaffung neuer Formate (Nations League, Conference League) beschäftigt ist, dass es keinen Gegenkandidaten gibt.

Infantino übertrifft Vorgänger Blatter

Mit seiner Dichte an Affären und Intrigen hat Infantino seinen Vorgänger und Landsmann Sepp Blatter locker übertroffen: vom Kaltstellen der verbandseigenen Ethikkommission bis hin zu Geheimplänen, fast alle Fifa-Rechte in ein von Saudi-Arabien aus gelenktes Konsortium auszulagern. Unter ihm ist der Fußball nicht nur globaler, sondern auch gieriger geworden.

In Brig im Kanton Wallis als Sohn italienischer Eltern geboren, schlugen sich Infantinos Eltern bald in der Schweiz durch: Sein Vater Vincenzo arbeitete als Zeitungsbote, seine Mutter Maria am Kiosk. Weggefährten beschrieben deren Sohn als intelligenten jungen Mann, der schnell Zusammenhänge verstand. Er studierte Rechtswissenschaften, kam als Berater für verschiedene Fußballorganisationen unter und trat 2000 in den Dienst der Uefa.

Intern galt er lange als Gefolgsmann des populären Uefa-Präsidenten Michel Platini, dem Infantino irgendwann als Generalsekretär in den Rücken fallen sollte. Er bestieg 2016 in der Fifa-Krise den Thron. Erst führte er Blatters Wahlperiode zu Ende, jetzt muss seine zweite Wiederwahl gar nicht die letzte sein: Eine dritte Amtszeit bis 2031 wäre laut Statuten möglich. Ein hausinternes Korrektiv ist nicht zu entdecken: Generalsekretärin Fatma Samoura aus dem Senegal ist nur seine Erfüllungsgehilfin.

Seine simple Regel: Gekickt wird dort, wo die meiste Kohle fließt. Infantino hat mal eben die WM in Katar trotz aller Vorbehalte aus der westlichen Welt als die „beste aller Zeiten“ verkauft. Immerhin war das 200Milliarden Euro teure Turnier gut organisiert und die Stimmung besser als gedacht. Auch der Transport war so perfekt durchorchestriert, dass die EM 2024 in Deutschland in diesem Vergleich nur verlieren kann. Nur: Unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit oder Einhaltung der Menschenrechte war die erste Wüsten-WM ein Eigentor.

Präsident Bernd Neuendorf (rechts) hat erklärt, dass der DFB den FIFA-Boss Gianni Infantino bei der Wahl nicht unterstützen wird.

48 Teams bei der WM 2026 dabei

Und 2026 verteilen sich dann 48 Mannschaften in den USA, Kanada und Mexiko auf 16 Spielorte. Gigantismus in Reinkultur. Der Fifa-Präsident hat kein Problem damit, Wladimir Putin oder Donald Trump die Hand zu reichen. Hauptsache, die Staatspräsidenten dienen seinen Interessen. Sein Lieblingsfeind ist die Uefa, die abseits der WM alle Filetstücke des Fußballs – gerade auf Vereinsebene – besitzt. Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat im ZDF zugegeben, mit dem Fifa-Boss kaum mehr zu kommunizieren. Es ist ein Stillhalteabkommen, wenn der eine den anderen in seinen Expansionsplänen nicht stört.

Liebend gerne würde Infantino wohl der Golfregion das nächste Großereignis auf dem goldenen Tablett servieren: Saudi-Arabien möchte (neben vielen anderen Ländern) die WM 2030 austragen. Die saudischen Herrscher bezahlen wie der katarische Emir fürs „Sportwashing“ jeden Preis. Quasi als Appetizer hat die Fifa dem nächsten Land, das es mit den Menschen- und Frauenrechten nicht so genau nimmt, schon mal die Klub-WM 2023 zugeschanzt. Und als Investor für eine Klub-WM, die ab 2025 dann mit 32 Teams ausgespielt wird, ist Saudi-Arabien auch schon im Gespräch.

Auffällig oft sucht der Fifa-Boss die Nähe mit Machthaber Kronprinz Mohammed bin Salman, der gegen Kritiker schon mal die Todesstrafe vollstreckt. Saudi-Arabiens Tourismusbehörde ist als Sponsor für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland im Gespräch, und selbstredend hat mit Yasser Al-Misehal auch erstmals ein Funktionär aus Saudi-Arabien einen Platz im Fifa-Rat erhalten. Wer nach Blatters Rücktritt auf Besserung gehofft hatte, wurde längst eines Besseren belehrt.

DFB-Boss Neuendorf versagt Infantino Unterstützung

Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist der Umgang mit diesem System und diesem Präsidenten schwierig. Wie die norwegische Fifa-Kritikerin Lise Klaveness („wir werden ihn nicht wählen“) oder der schwedische Verband sich gegen Infantino gestellt haben, hat erst am Mittwoch DFB-Präsident Bernd Neuendorf Infantino für dessen Wahl die Unterstützung versagt. Er geht damit auch ein Risiko ein: Denn erst am 5.April rückt der vor einem Jahr gewählte Verbandsboss über die Uefa ins wichtigste Gremium, das 37-köpfige Fifa-Council, auf.

Infantino auf offener Bühne noch deutlicher den Fehdehandschuh hinzuwerfen, könnte die Interessen des DFBs gefährden: Gerade vor dem Hintergrund, dass Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien gern 2027 die Frauen-WM ausrichten möchte. Was Neuendorf am meisten ärgert, ist die Minimaldosis an Verlässlichkeit, die vom ranghöchsten Fußballfunktionär ausgeht. Auf einfache Fragen, ob denn nun die „Migration Working Centres“ in Katar angelegt oder der Entschädigungsfonds eingerichtet worden sei, bekommt der DFB keine Antwort. „Wir haben in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Fragestellungen von der Fifa keine oder nur unzureichende Informationen erhalten“, sagte Neuendorf am Mittwoch einer Mitteilung zufolge. Der Weltverband müsse „im Umgang mit den nationalen Verbänden deutlich offener und transparenter werden. Sie sollte im eigenen Interesse erklären, wie und warum bestimmte Entscheidungen zustande kommen und wer an ihnen mitgewirkt hat. Das ist zuletzt nicht immer der Fall gewesen.“

Vergangene Woche hatte Neuendorf mit Blick auf Infantino noch gesagt: „Ich werde ihn niemals persönlich attackieren.“ Weil vermutlich jede Verbalinjurie von deutscher Seite am vielsprachigen Verwandlungskünstler abperlen würde. Die Debatte um die „One-Love-Binde“ schadete dem DFB weit mehr als der Fifa. Schon der ehemalige DFB-Chef Reinhard Grindel, zwischen 2017 und 2019 Mitglied im Fifa-Rat, berichtete von skurrilen Erfahrungen mit einem aalglatten Wendehals, der wie ein Magier immer neue Kaninchen aus dem Hut zu zaubern vermag. Darunter findet sich dann immer mal wieder ein Geschenk, mit dem einer die Fußballwelt macht, wie sie ihm gefällt.