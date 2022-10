﻿Der WM-Gastgeber investiert viel – sportlich spielt Katar jedoch keine Rolle

Am 20. November tritt Gastgeber Katar zum Eröffnungsspiel der WM gegen Ecuador an. Ist ein Coup beim Turnier im eigenen Land möglich? Das RND macht den Check.

Ist Katars Nationalmannschaft bereit für die Fußball-Weltmeisterschaft? Das darf Stand heute, fünf Wochen vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels des Gastgebers gegen Ecuador, zumindest bezweifelt werden. Drei Monate lang hatte sich das Team des spanischen Trainers Felix Sanchez in Spanien und Österreich auf die Heim-WM vorbereitet – unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Als das Team Katars wieder aus dem Schatten trat, folgte die große Ernüchterung: Gegen eine bessere U21-Auswahl Kroatiens verlor das Wüstenemirat mit 0:3. Wenige Tage später unterlag die Sanchez-Elf mit 0:2 gegen Kanada, das selbst als Außenseiter zum umstrittenen Winterturnier fährt. Einzig ein 2:2 im Duell mit Chile gab etwas Anlass zur Hoffnung, dass der Golfstaat zumindest ansatzweise mit dem WM-Niveau mithalten kann.

Die sportlichen Ziele Katars sind hoch, wenn der Ball vom 20. November bis zum 18. Dezember im eigenen Land rollt. Nicht umsonst hatte das Emirat frühzeitig die Entwicklung der eigenen Talente in den Fokus gerückt. Nur etwa 300.000 der insgesamt 2,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner besitzen einen katarischen Pass. Das macht die Suche nach neuen Topstars, die im katarischen Nationaltrikot auflaufen sollen, recht schwer. Dafür gibt es die Aspire Academy. Das Gelände in Katars Hauptstadt übertrifft viele Superlative, der FC Bayern München kommt jährlich zum Wintertrainingslager. Dort werden Katars Nachwuchssportler ausgebildet: Fußball, Leichtathletik, Tischtennis und Co. – alles unter einem Dach.

Die Entwicklung stagniert

Mit Blick auf die WM war das aber nicht gut genug. Die Aspire Academy startete das Programm Football Dreams: Scouts suchten in Entwicklungsländern nach talentierten Spielern – allein, um diese mit zwei bis drei jungen Kataris jedes Jahrgangs in Nachwuchsteams auszubilden, quasi als ideale Trainingspartner. Über die Jahre stellten sich erste Erfolge ein, der vorläufige Höhepunkt war der Sieg bei den Asienmeisterschaften 2019. Die Ausbildung im hochmodernen und milliardenschweren Nachwuchszentrum schien sich auszuzahlen: Von dort kamen 15 Spieler des Kaders, der Katar den ersten wichtigen Titel bescherte.

50 Tage vor WM-Start: Wie bereit ist Gastgeber Katar für das Turnier? Eine Woche lang war RND-Reporter Roman Gerth in Katars Hauptstadt Doha unterwegs – Einblicke in die Vorbereitungen des WM-Gastgebers. © Quelle: RND

Katar rückte vor auf Platz 42 in der Weltrangliste, noch immer ist das Emirat in den Top 50 zu finden. Allein: Die Entwicklung stagniert. Das verhindert aber nicht, dass die Kataris Hoffnung auf ein erfreuliches Abschneiden haben. Fragt man Einheimische, erinnern einige gern an Russland. Auch den vorherigen Gastgeber habe keiner auf der Rechnung gehabt. Am Ende stand das russische Team im Viertelfinale.