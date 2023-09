Atlético Madrid gegen Real Madrid live im TV und Stream

Hinter Atlético Madrid liegt ein eher enttäuschender Auftakt in die diesjährige Champions-League-Saison. Lange führte das Team von Diego Simeone mit 1:0 gegen Lazio Rom, in der 95. Minute gelang den Römern allerdings der spektakuläre Ausgleich durch Lazio-Torwart Ivan Provedel. Auch in der spanischen Liga läuft es bisher durchwachsen. Nach vier Spielen stehen zwei Siege und jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage zubuche. Am Sonntag (21 Uhr) haben die Rojiblancos allerdings die Chance, den ausbaufähigen Start vergessen zu machen - mit einem Sieg im Stadtderby gegen Real Madrid.

Doch das dürfte kein einfaches Unterfangen werden, denn die „Königlichen“ befinden sich bislang in Top-Form. Sowohl in der Liga als auch in der Champions League ist das Team von Carlo Ancelotti noch ungeschlagen. In der Königsklasse bissen sich Toni Kroos und Co. an Union Berlin (1:0) zwar beinahe die Zähne aus - letztlich erlöste aber wieder einmal Jude Bellingham die Madrilenen in der Nachspielzeit.

Wie sehe ich das Spiel Atlético Madrid gegen Real Madrid live im TV?

Das Spiel zwischen Atlético Madrid und Real Madrid wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt. Als Kommentator fungiert Marco Hagemann ab dem Anstoß um 21 Uhr zusammen mit Experte Jonas Hummels.

Wird Atlético Madrid gegen Real Madrid live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN besitzt die Exklusivrechte für die Übertragung der Partie zwischen Atlético und Real.

Kann ich das Spiel zwischen Atlético und Real Madrid im Livestream verfolgen?

Ja! Der Streamingdienst DAZN zeigt die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Atlético Madrid und Real Madrid live und exklusiv. Dafür benötigt ihr allerdings ein kostenpflichtiges DAZN-Abo.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Atlético gegen Real?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Spiel Atlético Madrid gegen Real Madrid bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.