DFB-Verteidiger Süle reist vorzeitig nach Dortmund

In Erwartung seines zweiten Kindes ist Nationalspieler Niklas Süle am Montag bereits vor seinen Nationalmannschafts-Kollegen nach Dortmund und zu seiner Partnerin gereist. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger von Borussia Dortmund wird zwar für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/ARD) gegen Vize-Weltmeister Frankreich im Kreis des DFB-Teams zurückerwartet, dies ist jedoch auch abhängig vom Verlauf der Geburt. Süle hat seit 2021 bereits einen Sohn.

Der Abwehrspieler war beim 1:4 am Samstag in Wolfsburg gegen Japan von Hansi Flick in der Startformation aufgeboten worden. Der Bundestrainer wurde nach dem Debakel, das eine Reihe von enttäuschenden Ergebnissen fortsetzte, am Sonntag freigestellt. Die sportliche Verantwortungen bei der Partie gegen Frankreich übernehmen die Sportdirektoren Rudi Völler und Hannes Wolf sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner.

Sollte Süle ausfallen, hat das Trio für die Besetzung der Position in der Abwehrzentrale einige Alternativen im Kader. Neben Antonio Rüdiger stehen Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah und Malick Thiaw im Aufgebot.