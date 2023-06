Deutsche U21 gibt Rätsel auf: Wieso die Hoffnung auf das EM-Viertelfinale gering ist

Während die tschechischen Spieler in der Kabine lauthals den Sieg bejubelten, war bei Antonio Di Salvo die Ratlosigkeit spürbar. Gerade hatte die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM mit 1:2 gegen Tschechien verloren, womit sich die Chance auf ein blamables Vorrunden-Aus dramatisch erhöhte. Und der Trainer der DFB-Junioren konnte die Hoffnung auf das kleine Wunder, das es nach nur einem Punkt aus zwei Partien im abschließenden Gruppenspiel gegen England am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) braucht, nur mit Floskeln am Leben halten. „Ich glaube immer daran, weil im Fußball alles möglich ist“, sagte der 44-Jährige am Sonntagabend. Und weiter: „Das Spiel geht bei 0:0 los. Wir werden alles daran setzen, das Spiel zu gewinnen. Es wird schwer gegen einen Top-Gegner.“

Wirkliche Überzeugung klingt anders. Anlass zur Hoffnung gibt es ohnehin wenig. Beim 1:1 gegen Israel lief im deutschen Spiel schon wenig zusammen. Selbst zwei Elfmeter und die zweite Hälfte in Überzahl reichten nicht für den Sieg. Auch bei der Pleite gegen Tschechien fehlte die entscheidende Durchschlagskraft im Abschluss – in der Drangphase nach der Pause gelang zunächst das 1:1, doch am Ende gab es noch einen zweiten Gegentreffer. Jedes Mal lud Di Salvos Team mit individuellen Fehlern oder mangelnder Konsequenz den Gegner zu deren Toren ein. Tschechien genügte eine deutsche (!) Ecke mit anschließendem Konter und ein eigener Eckball für den Erfolg.

Der Chancenwucher in der Offensive ist für Angelo Stiller ein Grund zur Sorge. „An der Effizienz können wir wenig ändern, das liegt am Spieler, ob er ihn reinmacht oder nicht. Ob er einhundert Prozent den Ball über die Linie bringen will oder nicht“, sagte der Profi der TSG Hoffenheim, der mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte. Der Mittelfeldspieler sprach Klartext: „Da muss jeder Einzelne über sich nachdenken.“ Das Tor von Yann Aurel Bisseck gegen Israel bereitete Stiller vor, er ging in beiden Partien als einer der wenigen voran, hatte auch gegen Tschechien noch eine gute Möglichkeit per direktem Freistoß.

Da muss jeder Einzelne über sich nachdenken. U21-Nationalspieler Angelo Stiller

Auf Nachfrage wollte der Hoffenheimer die Kritik gegenüber seinen Mitspieler aber noch etwas einordnen. „Ich will keinem abstreiten, dass er alles gibt. Wir haben bis zum Schluss alles versucht, auch von der Bank, jeder war dabei.“ Stillers Mitspieler Eric Martel (1. FC Köln), der vor dem zweiten Durchgang eingewechselt wurde, machte derweil deutlich, dass „wir innerhalb der Mannschaft besprechen werden, was falsch gelaufen ist“. Ob der viel beschworene Teamgeist, etwa im einwöchigen Trainingslager in Südtirol, wirklich vorhanden ist? Martel bekräftigt: „Jeder versteht sich mit jedem gut, wir kommunizieren viel miteinander.“

Di Salvo betont „Widerstände“ für deutsche U21

Di Salvo erinnert daran, wie schwer die vergangenen Wochen waren. Ausfälle wichtiger Spieler, teilweise erst im Trainingslager (Jordan Beyer, Jan Thielmann, Ansgar Knauff), machten die Kaderplanung schwierig. Der Rassismus-Eklat rund um Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam überlagerte das sportliche Geschehen. Hinzu kommt, dass Moukoko wegen muskulärer Probleme noch „zu große Schmerzen“ (Di Salvo) hatte und ausfiel. Warum er im Kader stand und beim Aufwärmen einige Flugbälle spielte, ist unklar. Sein Einsatz gegen England ist indes ebenso fraglich wie der von Stiller, der in gegen Tschechien in der Schlussphase vom Platz humpelte. „Wir hatten genug Widerstände“, fasst es der deutsche U21-Coach zusammen.

Gibt sich kämpferisch: Eric Martel. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Der Druck ist hoch: Nur wenn Deutschland die Engländer - das Team mit dem zweithöchsten EM-Marktwert - schlägt und Israel zeitgleich gegen Tschechien gewinnt, aber nicht höher als der DFB-Nachwuchs, würde es zu Platz zwei und damit dem Sprung ins Viertelfinale reichen. Vieles spricht derzeit gegen ein Erfolgserlebnis, auch wenn die „Three Lions“ im dritten Spiel womöglich mit der B-Elf auflaufen sollte. Selbst dann dürften die sonstigen Ersatzspieler hoch motiviert sein und ihre Chance nutzen wollen. Zudem geht es noch um den Gruppensieg.

So sehr sich Di Salvo in Floskeln flüchtete, kündigte er an, sich seine Schützlinge in aller Deutlichkeit zur Brust nehmen zu können. „Die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, werden klar angesprochen. Und das nicht immer auf eine Art und Weise, die freundlich wirkt“, sagte er auf die Frage, wieso sein Umgang mit den beiden Enttäuschungen öffentlich bisher sehr zurückhaltend ausfalle. Di Salvo hielt dagegen: „Ich weiß nicht, ob das so verständnisvoll und freundlich war. Es ist klar, dass es zu wenig war, wir haben zu wenig Druck aufgebaut und zu wenig Präsenz nach vorne gezeigt“. Daher habe er gleich drei Wechsel zur Pause vorgenommen. Letztlich wolle der Trainer dem Team für das Gruppen-Endspiel wieder Mut machen. Trotz der Kritik „muss ich die Mannschaft aufrichten“, erklärte er.