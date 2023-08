Deutschland bei der Frauen-WM 2023: alle Infos zum Kader

Vom 20. Juli bis zum 20. August rollt der Ball bei der Frauen-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. In acht Gruppen treten 32 Teams an. Wir stellen jedes im Porträt vor – hier: den deutschen Kader. Einzelporträts zu jeder deutschen Spielerin finden Sie hier.

Deutschland im Schnellcheck

Trainerin Martina Voss-Tecklenburg

WM-Teilnahmen 9 (inkl. 2023)

Größter WM-Erfolg Weltmeister (2003 und 2007)

Fifa-Weltrangliste 2. Platz (Stand 9.6.2023)

In welcher Gruppe spielt Deutschland bei der WM 2023?

Deutschland spielt in Gruppe H. Dort trifft das Team auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Wann spielt Deutschland bei der WM 2023?

Das ist der Spielplan von Deutschland bei der WM:

Deutschland – Marokko | Montag, 24.7.2023, 10.30 Uhr MESZ in Melbourne (TV-Übertragung im ZDF) Montag, 24.7.2023, 10.30 Uhr MESZ in Melbourne (TV-Übertragung im ZDF)

Deutschland – Kolumbien | Sonntag, 30.7.2023, 11.30 Uhr MESZ in Sydney (TV-Übertragung in der ARD) Sonntag, 30.7.2023, 11.30 Uhr MESZ in Sydney (TV-Übertragung in der ARD)

Südkorea – Deutschland | Donnerstag, 3.8.2023, 12 Uhr MESZ in Brisbane (TV-Übertragung im ZDF)

Der deutsche WM-Kader: alle Spielerinnen in der Übersicht

Tor

Merle Frohms (VfL Wolfsburg)

Ann-Katrin Berger (FC Chelsea)

Stina Johannes (Eintracht Frankfurt)

Abwehr

Sara Doorsun (Eintracht Frankfurt)

Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg)

Marina Hegering (VfL Wolfsburg)

Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt)

Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg)

Chantal Hagel (TSG Hoffenheim)

Sjoeke Nüsken (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Jule Brand (VfL Wolfsburg)

Lina Magull (FC Bayern München)

Sara Däbritz (Olympique Lyon)

Svenja Huth (VfL Wolfsburg)

Melanie Leupolz (FC Chelsea)

Lena Lattwein (VfL Wolfsburg)

Sydney Lohmann (FC Bayern München)

Sturm

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg)

Lea Schüller (FC Bayern München)

Klara Bühl (FC Bayern München)

Laura Freigang (Eintracht Frankfurt)

Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt)

RND/pf