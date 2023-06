U21-EM: Der DFB-Kader, die Gegner, TV-Übertragung – alle Infos im Überblick

Die deutsche U21-Nationalmannschaft nimmt bei der EM in Rumänien und Georgien den Titel fest ins Visier. Die DFB-Elf wird als Titelverteidiger der Gejagte sein, schaffte der Jahrgang vor zwei Jahren den großen Coup mit einem 1:0 im Endspiel gegen Portugal (Torschütze: Felix Nmecha).

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Noah Atubolu (SC Freiburg), Christian Früchtl (Austria Wien), Nico Mantl (Aalborg BK)

Abwehr: Maximilian Bauer (FC Augsburg), Yann-Aurel Bisseck (Aarhus GF), Marton Dardai (Hertha BSC), Kilian Fischer (VfL Wolfsburg), Henning Matriciani (Schalke 04), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach), Tan-Kenneth Schmidt (SC Freiburg), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Mittelfeld/Sturm: Faride Alidou (Eintracht Frankfurt), Denis Huseinbasic (1. FC Köln), Yannik Keitel (SC Freiburg), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Tom Krauß (Schalke 04), Eric Martel (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Jessic Ngankam (Hertha BSC), Kevin Schade (Brentford FC), Angelo Stiller (TSG Hoffenheim), Nelson Weiper (Mainz 05), Noah Weißhaupt (SC Freiburg)

Die Gegner der deutschen U21

Im ersten Spiel der Gruppe C trifft die Elf von Trainer Antonio di Salvo am 22. Juni auf Israel. Eine Pflichtaufgabe, denn danach warten noch Tschechien (25. Juni) und am letzten Gruppenspieltag England (28. Juni).

Die ersten beiden Mannschaften der insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Ab da geht es im K.o.-Modus weiter. Am 8. Juli steigt das Endspiel.

Wo sind die Spiele zu sehen?

SAT.1, ProSieben MAXX, ran.de (Livestream) sowie Joyn zeigen die Partien. Die Spiele von Deutschland werden bei Sat. 1 übertragen, die übrigen Begegnungen laufen bei ProSieben MAXX und im Internet bei ran.de. Als Experten sind die ehemaligen Nationalspieler Markus Babbel und René Adler im Einsatz.

So läuft die Vorbereitung

Am 10. Juni startete der DFB-Tross Richtung Trainingslager in Südtirol. Am 16. Juni steigt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – ein Test gegen die Schweiz, ebenfalls EM-Teilnehmer. Am 18. Juni geht es dann weiter nach Georgien, wo das Team seine Unterkunft in Batumi am Schwarzen Meer bezieht und seine beiden Spiele gegen Tschechien und England absolviert.

Für Trainer Di Salvo könnte es jetzt schon losgehen: „Zwei Jahre lang haben wir gemeinsam mit den Spielern, dem Trainerteam und Staff auf dieses Turnier hingearbeitet, die Vorfreude ist riesig.“ Es wird seine erste U21-EM als Cheftrainer sein.