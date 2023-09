Bundespräsident begeistert: Steinmeier eröffnet Rede mit Jubel über Basketballer

So hat man den Bundespräsidenten selten erlebt: Frank-Walter Steinmeier hat sich begeistert vom WM-Sieg der deutschen Basketballer über die USA und ihren erstmaligen Einzug ins Finale einer Weltmeisterschaft gezeigt. Er eröffnete am Freitag das Bürgerfest im Park von Schloss Bellevue mit den Worten: „Nur für den Fall, dass Sie es noch nicht gehört haben: eine Sensation bei der Basketball-Weltmeisterschaft.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier wurde Steinmeier von lautem Jubel unterbrochen. „Unglaublich, Deutschland gewinnt gegen die USA“, sagte er anschließend. „Wir drücken dem Team um Dennis Schröder die Daumen und sagen von hier aus: herzlichen Glückwunsch!“

Die deutsche Mannschaft hatte am Freitag das US-Team in Manila mit 113:111 bezwungen und steht nun am Sonntag (14.40 Uhr/MagentaSport und ZDF) im Endspiel gegen Serbien. Das DBB-Team könnte zum ersten Mal Weltmeister werden. „Historisch“, schrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag auf X, vormals Twitter, unmittelbar nach Ende des packenden Duells. Zuvor hatte er mitgeteilt, dass seine „Daumen gedrückt“ seien „für ein historisches Spiel“.