DFB-Team scheitert bei U21‑EM sang- und klanglos

Batumi. Aus dem erhofften Wunder ist ein trauriger Schlusspunkt geworden. Die deutsche U21‑Fußballnationalmannschaft verabschiedet sich mit einer schwachen Vorstellung in der Gruppenphase von der Europameisterschaft – und verpasst so auch das Minimalziel Olympia­qualifikation. Am Mittwochabend verlor das Team von Trainer Antonio Di Salvo, das als Titelverteidiger ins Turnier gegangen war, im georgischen Batumi mit 0:2 (0:2) gegen England. Die Tore erzielten Cameron Archer (4. Minute) und Harvey Elliott (21.).

Di Salvo wechselte für die Herkulesaufgabe, das Vorrundenaus noch abzuwenden, gleich dreimal in der Startelf. Youssoufa Moukoko fehlte verletzt – so zog der deutsche U21‑Coach mit Nelson Weiper seinen letzten Trumpf. Der 18‑jährige Mainzer erhielt den Vorzug vor Jessic Ngankam. Auf der linken offensiven Außenbahn begann Noah Weißhaupt für Denis Huseinbasic. Henning Matriciani rückte auf die Linksverteidigerposition von Luca Netz, dafür startete Marton Dardai in der Abwehrmitte neben Kapitän Yann Aurel Bisseck.

Die Engländer, schon sicher Gruppensieger, traten mit einer besseren B‑Elf an – acht Stammspieler ließ Trainer Lee Carsley auf der Bank. Trotzdem standen erfahrene Premier-League-Akteure wie Kapitän Jacob Ramsey (Aston Villa), Chelsea-Angreifer Noni Madueke und Liverpools Elliott auf dem Rasen. Vom Anpfiff weg beschäftigten sie Deutschlands Defensive, die direkt kalt erwischt wurde. Archer scheiterte erst an Atubolu (1.), ehe der Profi von Aston Villa vom Klubkollegen Ramsey mit einem Steilpass bedient wurde und problemlos zur Führung der „Three Lions“ abschloss. Der DFB‑Nachwuchs ließ die erste Torannäherung folgen, doch Tom Krauß zielte nach Matricianis Hereingabe zu mittig (8.).

England zeigt DFB-Team die Grenzen auf

Die englische Offensive zeigte dem DFB‑Nachwuchs weiter die Grenzen auf. Über rechts kam der Titelfavorit regelmäßig gefährlich nach vorn. Schalkes Matriciani war gegen Ben Johnson und Madueke völlig überfordert. Die Zentrale um Berlins Dardai und Bisseck wirkte ebenfalls verunsichert. Ramsey verpasste nach einem Fehler des deutschen Spielführers nur knapp (9.). Dann musste Rechtsverteidiger Josha Vagnoman – einer der wenigen Lichtblicke der EM – verletzt raus, für ihn kam Kilian Fischer (14.).

Athletischer, ballsicherer und mit mehr Geschwindigkeit agierte Englands U21, spielte seine Qualitäten gnadenlos aus. Torwart James Trafford schaltete schnell mit einem weiten Ball auf Elliott. Der Liverpooler schüttelte seine Gegenspieler ab, die nicht in den Zweikampf kamen, und vollendete zum 2:0.

Chancenlos blieb die deutsche Mannschaft derweil nicht. Mittelfeldlenker Angelo Stiller, ähnlich wie Vagnoman im gesamten Turnierverlauf noch am auffälligsten, trieb das Spiel mit klugen Bällen an. Allein: Wie schon gegen Israel (1:1) und Tschechien (1:2) war die Chancen­verwertung mangelhaft. Trafford parierte gegen Schade stark (24.). Ein weiterer Abschluss des Brentford-Profis im deutschen Angriff wurde abgefälscht (30.), ein Zuspiel auf Weiper verpasste er kurz vor der Halbzeit – der Abschluss ging vorbei. England hätte ebenso zu weiteren Treffern kommen können.

Israel weiter

Nach der Pause ersetzte Netz den konsternierten und zudem angeschlagenen Matriciani. Die Engländer schalteten in den Verwaltungsmodus. Selbst das genügte gegen eine DFB‑Auswahl, bei der es wenig Aufbäumen gab. Di Salvo brachte mit Faride Alidou (für Weißhaupt), Ngankam (für Weiper) und Nachzügler Finn‑Ole Becker (für Yannik Keitel) alle Offensivkräfte – letztlich ohne Wirkung.

Ein deutsches Vorrundenaus gab es zuletzt 2013. Unter Kuntz – mit Di Salvo als Assistenten – folgten zwei Titel (2017, 2021) und ein Finaleinzug (2019). Israel gewann im Parallelspiel mit 1:0 gegen Tschechien und trifft als Gruppenzweiter in der Runde der letzten acht auf den überraschend weitergekommenen Gastgeber Georgien. England hat es mit Portugal zu tun.