Acht Zweien für DFB-Team: Rechte DFB-Seite sticht heraus

Wie ausgewechselt ist die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich aufgetreten. Unter Ein-Spiel-Bundestrainer Rudi Völler, für den die Fans früh in der Partie schon Gesänge anstimmten, lieferte das DFB-Team beim 2:1 (1:0) gegen den Vizeweltmeister ein anderes Gesicht als bei den fünf sieglosen Auftritten zuvor unter dem am Sonntag geschassten Coach Hansi Flick. Thomas Müller (4. Minute) mit seinem ersten Treffer mit dem Adler auf der Brust seit Juni 2022 und Leroy Sané (87.) trafen vor 60.486 Fans in Dortmund, Antoine Griezmann (89.) schoss per Foulelfmeter den Anschluss.

Völler und sein Assistenten-Duo Hannes Wolf änderten Deutschlands Startelf im zweiten Länderspiel der Heim-EM-Saison im Vergleich zum bitteren 1:4 gegen Japan auf drei Positionen. Jonathan Tah verteidigte rechts für den angeschlagenen Joshua Kimmich (muskuläre Probleme), links ersetzte Benjamin Henrichs den gegen die Japaner schwachen Nico Schlotterbeck. In der Sturmspitze spielte Routinier Thomas Müller anstelle von Kai Havertz.

Der Sportbuzzer hat alle DFB-Stars mit Noten bewertet. Die Einzelkritik hier im Überblick:

Marc-André ter Stegen: NOTE 2 – Die aktuelle Nummer eins ist in Halbzeit eins kaum gefordert. Erstmals eingreifen muss der Keeper des FC Barcelona in der 29. Minute, zuvor hatte er mit einem weiten Pass in die Spitze (23.) geglänzt. Bei einer Doppelchance von Aurélien Tchouameni (nach Freistoß und dann Ecke) zweimal sicher (38.). Der Ex-Gladbacher hält zweimal überragend (57. gegen Tchouameni/83. gegen Griezmann).

Jonathan Tah: NOTE 3 – Im ersten Startelf-Einsatz seit dem 26. März 2022 (2:0 gegen Israel) spielt er auf der für ihn ungewohnten Rechtsverteidiger-Position. In einigen Aktionen anfangs merkt man seine Unsicherheit, gerade im Stellungsspiel. Der Leverkusener legt in der zweiten Hälfte aber deutlich zu, gewinnt viele wichtige Zweikämpfe. Dadurch stabilisiert sich die deutsche Defensive weiter.

Niklas Süle: NOTE 2 – Beim ersten Einsatz nach der Amtszeit Flicks, der ihn im Sommer scharf kritisiert (“Er lässt noch einiges liegen) und dann zurückgeholt hatte, wirkt der Dortmunder Abwehr-Hüne deutlich gefestigter als gegen Japan. Wie das gesamte Team spielt er konzentriert, hat großen Anteil an der weitestgehend stabilen Defensive. Mit Rüdiger an der Seite sehr sicher.

Antonio Rüdiger: NOTE 2 – Der Abwehrspieler von Real Madrid organsiert die Defensive gewissenhaft, ein insgesamt starker Auftritt. Gerade mit seiner Lufthoheit bei Kopfbällen macht er es dem WM-Vizechampion schwer. Im Zweikampf mit Randal Kolo Muani (20.) geht der 30-Jährige etwas ungestüm in den Zweikampf, es ist aber letztlich zu wenig für einen Elfmeter. In der Schlussphase der Fels in der Brandung, wirft sich sehenswert in einen Schuss von Ousmane Dembélé.

Benjamin Henrichs: NOTE 2 – Im elften Länderspiel gelingt dem Außenverteidiger von RB Leipzig seine erste Torbeteiligung mit einer starken Vorlage zum 1:0 auf Müller. Insgesamt spielt Henrichs selbstbewusst, initiiert offensive Spielzüge (15.), agiert defensiv meist stark gegen Coman (19.), obwohl er auch einmal glänzend ausgetanzt wird. Insgesamt ein überragender Akteur in einem starken Kollektiv.

Emre Can: NOTE 3 – Der Dortmunder startet eher fehlerbehaftet, gerade im Aufbau (23. und 28.), taucht lange unter, fällt insgesamt eher ab. Doch dann kämpft sich der der BVB-Kapitän rein, hat direkt zwei gute Grätschen gegen Coman. Mit diesem Spirit kommt er aus der Kabine, erhält nach Müllers Auswechslung auch die deutsche Spielführerbinde.

Ilkay Gündogan (bis 25. Minute): NOTE 3 – Der Profi des FC Barcelona ist viel aktiver als sonst im deutschen Dress. Der Spielführer in Völlers Elf gewinnt direkt den wichtigen Zweikampf und leitet so die Ballstafette vor dem 1:0 ein – doch nach einem Zweikampf in der Anfangsphase ist Gündogan angeschlagen. Schließlich verlässt er den Platz, ihn ersetzt Pascal Groß.

Leroy Sané: NOTE 2 – Wie gewohnt spielt der gut aufgelegte Münchener Offensivmann sein Tempo nach vorne aus, ist auch an der langen Ballbesitzphase vor der Führung beteiligt. Selbst wenn ihm vorne etwas misslingt, arbeitet er stark nach hinten mit, hilft so dem zwischenzeitlich etwas überforderten Tah. Nach der Pause etwas unauffälliger und passiver, aber immer wieder mit Nadelstichen. Trifft zum 2:0, verhindert aber mit dem Foul, der zum Elfmeter führt, nur wenig später die Bestnote für ihn.

Florian Wirtz (bis 78.): NOTE 2 – Der Fixpunkt im deutschen Team, spielt variabel, beweist gutes Auge bei einer Vorlage zur Torchance (15.), hat nach der Pause sogar selbst die Möglichkeit auf das krönende Tor (67.). Der junge Bayer-Profi ist immer aktiv, traut sich einiges zu. Ein belebendes Element im Team von Trainer-Trio Völler/Wolf/Wagner, wie schon gegen Japan auffällig.

Serge Gnabry (bis 64.): NOTE 2 – Der Flügelspieler des FC Bayern ist an vielen gefährlichen Aktionen beteiligt, leitet das deutsche Tor mit Übersicht und seinem Pass auf Henrichs ein. Danach folgt ein starkes Dribbling (9.) mit einem etwas ungenauen Torabschluss. Immer wieder reibt er sich auf – und dann zeigt er in Hälfte zwei etwas, was für ihn ebenso wie für die Einstellung der Mannschaft steht: An der Eckfahne grätscht er einen Ball ab und hält ihn so im Spiel – es gibt Applaus von der Tribüne.

Thomas Müller (bis 64.): NOTE 2 – Der Routinier macht im 123. Länderspiel sein 45. Tor für Deutschland. Er zeigt, wie eiskalt er vor dem Tor noch ist. Auch im Aufbau hat er gute Ideen, ist oft anspielbar. Als Aktivposten ist der Älteste gewohnt auch verbal auf dem Platz unterwegs, nur manchmal etwas überhastet im Strafraum bei Zuspielen. Sonst bis zur Einwechslung ein Ruhepol, nach Gündogans Auswechslung auch Kapitän.

Pascal Groß (ab 25. für Ilkay Gündogan): – NOTE 4: Im zweiten Länderspiel führt sich der Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion mit einem Fehlpass und taktischen Foul ein, kassiert direkt erste Gelbe des Spiels (41.). Auch mit weiterer Spielzeit kommt keine Sicherheit ins Spiel des England-Legionärs, der im Vergleich zum Rest der DFB-Elf deutlich abfällt.

Julian Brandt (ab 64. für Serge Gnabry): – OHNE NOTE: Kommt direkt gut rein, passt stark auf Wirtz (67). Defensiv hin und wieder gefordert, aber unauffällig.

Kai Havertz (ab 64. für Thomas Müller): – OHNE NOTE: Der neue Arsenal-Profi schickt Sané beim 2:0 mit einem genialen Zuspiel auf die Reise. Guter Joker-Einsatz des Offensivspielers.

Jonas Hofmann (ab 78. für Florian Wirtz): – OHNE NOTE: Klärt im Duo mit Gosens bei einem langen Ball der Franzosen (81.), sonst eher unauffällig.

Robin Gosens (ab 78. für Benjamin Henrichs): – OHNE NOTE: Unterstützt Hofmann beim Klären (81.). Schiebt auf rechts hin und wieder offensiv an.

USA-Reise, EM-Auslosung: Wie es für die DFB-Elf weitergeht

Möglichst schon mit einem neuen Bundestrainer als Nachfolger des am Sonntag entlassenen Hansi Flick fliegt das DFB-Team während der nächsten Länderspielpause in die USA. Im Football-Camp des NFL-Teams New England Patriots bereitet sich Deutschland auf Länderspiele gegen die USA (14. Oktober, 21 Uhr) und Mexiko (18. Oktober, 2 Uhr) vor. Ein weiteres Länderspiel ist am 21. November in Wien gegen Österreich geplant. Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost.