DFB-Aufstellung fix: Völler nimmt drei Änderungen vor

Zwei Tage nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick schickt Interimscoach Rudi Völler im Testspiel am Dienstagabend in Dortmund (21 Uhr/ARD) gegen Frankreich eine im Vergleich zur peinlichen 1:4-Pleite am vergangenen Samstag gegen Japan auf drei Positionen veränderte Startelf aufs Feld. Der DFB-Sportdirektor, der sich derzeit gemeinsam mit der Verbandsführung auf der Suche nach einem Flick-Nachfolger befindet, setzt auf Jonathan Tah, Benjamin Henrichs und Thomas Müller als neue Kräfte.

Nico Schlotterbeck, Kai Havertz und auch der angeschlagene Joshua Kimmich bleiben dafür zunächst außen vor. Statt Kimmich bespielt wohl Niklas Süle die rechte Außenbahn. Völler wird gegen die Franzosen von DFB-Direktor Hannes Wolf und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner auf der Bank unterstützt.

Genauso wie bei der 1:4-Niederlage gegen Japan, wird İlkay Gündoğan die DFB-Auswahl als Kapitän aufs Feld führen. Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona spürte nach den jüngsten Niederlagen und der Entlassung von Hansi Flick einen „Mix von Trauer, Frust und Enttäuschung“. Nun hat er gemeinsam mit seinen Kollegen die Möglichkeit, das Ruder herumzureißen.

So startet Deutschland: ter Stegen - Tah, Süle, Rüdiger, Henrichs - Can, Gündogan - Sané, Wirtz, Gnabry - Müller

Das gegnerische Team aus Frankreich kommt mit viel Rückenwind in den Signal-Iduna-Park. Seit der Niederlage im WM-Finale gegen Argentinien hat die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps jedes der fünf nachfolgenden Spiele gewonnen. Und auch die DFB-Bilanz gegen die Franzosen ist alles andere als ein deutsches Erfolgsgeschichte: In den bisherigen 32 Vergleichen zog die DFB-Auswahl 15-mal den Kürzeren. Nur neunmal ging die deutsche Nationalmannschaft als Sieger vom Platz.

In der Startelf der Franzosen fehlt PSG-Superstar Kylian Mbappé, der zunächst nur Ersatzspieler ist. Mit Ex-FCB-Star Benjamin Pavard und dem ehemaligen Frankfurter Randal Kolo-Muani sind zwei einstige Bundesliga-Spieler von Anfang an dabei. Zudem beginnt der Münchner Kingsley Coman.

So startet Frankreich: Maignan - Pavard, Todibo, Saliba, T. Hernandez - Camavinga, Tchouaméni - Coman, Rabiot - Griezmann, Kolo-Muani