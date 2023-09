„Ohne Flick macht‘s Klick“ – „Erkläre Deutschland niemals für tot“

Die Fußball-Welt in Deutschland ist wieder ein bisschen in Ordnung und auch in den Nationen, die in neun Monaten mit dem DFB-Team um den EM-Titel kämpfen wollen, wurde der Prestige-Sieg gegen Frankreich registriert.

Während einige Zeitungen im Land des geschlagenen Vizeweltmeisters die Irrelevanz des Testspiels und das Fehlen von Superstar Kylian Mbappé in den Vordergrund stellen, wird der Erfolg mit Rudi Völler an der Seitenlinie andernorts als Wiederauferstehung und Befreiungsschlag der deutschen Mannschaft gewertet. Die spanische Marca bringt es auf den Punkt: „Ohne Flick macht‘s Klick.“

Die internationalen Pressestimmen zum Sieg von Deutschland gegen Frankreich

FRANKREICH

L‘Equipe: Deutschland hat das Licht wieder angemacht. Nach drei Niederlagen und der Entlassung von Hansi Flick am Sonntag gewann die Mannschaft in einem prestigeträchtigen Freundschaftsspiel gegen Frankreich mit 2:1.

RMC Sport: Frankreich zeigte im Signal Iduna Park nicht viel gegen die deutsche Mannschaft, die ein verletztes Tier ohne Nationaltrainer ist. (…) Deutschland, das am Samstag von Japan mit 4:1 geschlagen wurde und neun Monate vor seiner EM unter Druck steht, hat nach fünf erfolglosen Spielen endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben. Für Les Bleus hingegen ist diese Niederlage, die erste im Jahr 2023 und fünf Siege in Folge, ein kleiner Stich ins Herz.

Le Parisien: Entweder Interimstrainer Rudi Völler witterte die Chance und forderte einen furiosen Auftakt, oder seine Spieler wollten die Entlassung von Hansi Flick auf ihre Weise begrüßen und nach der 1:4-Klatsche gegen Japan am vergangenen Samstag in den Augen Europas nicht länger als Versager dastehen. Innerhalb von weniger als vier Minuten erzielte der ewige Thomas Müller das erste Gegentor in der Karriere von Mike Maignan als Nummer 1 in der französischen Nationalmannschaft.

Le Figaro: Die Statistik ist da und zeugt von einer unerbittlichen Realität. Von den letzten drei Spielen (Kroatien, Österreich und Tunesien), in denen Kylian Mbappé nicht in der Startelf stand, hat die französische Nationalmannschaft keines gewonnen. Am Dienstagabend, mit der Niederlage gegen ein krankes, aber stolzes Deutschland, stieg die Zahl auf vier, da der Kapitän von Les Bleus auf der Bank saß und von seinem Trainer geschont wurde. In der Nationalmannschaft und im Verein gibt es ein Leben mit oder ohne ihn.

Le Monde: Es gibt Niederlagen, die sich in die Netzhaut einbrennen und Sie nachts aufwecken, wie das Finale der letzten Weltmeisterschaft. Und dann gibt es andere, die weniger dramatisch sind und leichter zu verdauen. Die 1:2-Niederlage der französischen Fußballnationalmannschaft am Dienstag, den 12. September, gehört zur zweiten Kategorie. In Dortmund, Deutschland, verloren Les Bleus zum ersten Mal im Jahr 2023 nach einem Spiel, das zwar auf dem Papier prestigeträchtig war, bei dem es aber um nichts ging. Das Freundschaftsspiel eignete sich für eine Bestandsaufnahme.

ENGLAND

Daily Mail: Deutschland-Legende Rudi Voller führt die Mannschaft zu einem beeindruckenden 2:1-Sieg gegen Frankreich - 19 Jahre nach seinem Rücktritt als Nationaltrainer. Thomas Müller und Leroy Sane erzielten nur wenige Tage nach der Entlassung von Hansi Flick die Treffer

The Guardian: Müller und Sané schießen das trainerlose Deutschland zum Sieg gegen Frankreich. Die deutsche Nationalmannschaft, Gastgeber der Euro 2024, besiegte Frankreich in einem Freundschaftsspiel am Dienstag mit 2:1 und konnte so nach drei Niederlagen in Folge und der Entlassung von Trainer Hansi Flick am Sonntag wieder Selbstvertrauen tanken.

SPANIEN

Marca: Ohne Flick macht‘s Klick. „La Mannschaft“ überzeugte zwar nicht, beendete die Krise aber mit einem prestigeträchtigen Sieg über ‚Le Bleus‘.

As: Völler überrascht Frankreich. Deutschland erhebt sich aus der Asche. Müller und Sané brachten die Mannschaft gegen Frankreich, das ohne Mbappé antrat, wieder auf die Beine. Erkläre Deutschland niemals für tot. Was sich wie ein Fußballklischee anhört, war für die Mannschaft einmal mehr ein Test am wohl tiefsten Punkt in ihrer Geschichte.

Sport: Deutschland reagiert sich an Frankreich ab und Barça verliert Gündogan.

ITALIEN

Tuttsport: Nach der Entlassung von Flick kam Deutschland im Luxustest gegen Frankreich wieder auf die Beine und gewann 2:1.

NIEDERLANDE

De Telegraaf: Deutschland revanchiert sich nach turbulenten Tagen mit einem Sieg gegen Frankreich

AD: Rudi Völler bringt mit einem Trainingssieg gegen ein Mbappé-loses Frankreich wieder etwas Ruhe in die ‚Mannschaft‘.

SCHWEIZ

Blick: Rudi-Völler-Effekt – Deutschland stoppt Pleiten-Serie

Neue Züricher Zeitung: Rudi Völler kann keine Wunder vollbringen. Aber mit ihm gewinnt die deutsche Nationalmannschaft wieder. (…) Die sonderbare Verwandlung einer Mannschaft vollzog sich am Dienstagabend unter den Klängen eines Evergreens: „Ein Rudi Völler… Es gibt nur ein‘ Rudi Völler.“

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: DFB im Rudi-Rausch. Deutsche beenden Krise mit Sieg gegen Frankreich