Lizarazu knallhart: „Deutschland dümpelt seit 2014 vor sich hin“

Für Bixente Lizarazu (53) ist der Klassiker Deutschland gegen Frankreich trotz der DFB-Krise, die am Sonntagnachmittag in der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick gipfelte, nach wie vor ein besonderes Spiel. Der ehemalige französische Nationalspieler, der achteinhalb Jahre beim FC Bayern München aktiv war, erklärt, warum er sich auf das Duell an diesem Dienstag (21 Uhr, ARD) freut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportbuzzer: Monsieur Lizarazu, die französische Nationalmannschaft ist seit Monaten kaum zu bezwingen, die DFB-Elf steckt tief in der Krise. Wird Frankreich diese Partie ernst nehmen?

Bixente Lizarazu: Solange Didier Deschamps Nationalcoach ist, können Sie fest davon ausgehen, dass Frankreich jedes Spiel ernst nehmen wird, egal wie der Gegner heißt, egal ob WM-Finale oder Freundschaftsspiel. „DD“ war bereits als Spieler mit einer Winner-Mentalität ausgestattet. Als Trainer folgen ihm seine Spieler blind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kann man davon ausgehen, dass Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani, Kingsley Coman und Ousmane Dembélé viel Spaß haben werden, weil sie der schwachen deutschen Abwehr richtig wehtun könnten?

Sollten Spieler wie Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck spielen, werden sie es gegen Frankreichs Offensive sehr schwer haben. Um Kolo Muani, Mbappé oder Dembélé im Griff zu haben, muss man als Abwehrspieler schnell sein und gut antizipieren können. Ein gutes Stellungsspiel ist wichtig, auch die Erfahrung, aber diese Attribute werden gegen Frankreich nicht reichen. An einem guten Tag sind diese Stürmer nicht zu stoppen. Die deutsche Elf sollte als Einheit agieren, um eine Chance zu haben.

Lizarazu kann jungen Franzosen „nur raten, eines Tages in der Bundesliga zu spielen“

Viele Franzosen spielen in Deutschland. Tut die Bundesliga der französischen Nationalmannschaft gut?

Ich betone es immer wieder: Der FC Bayern ist für die Franzosen seit vielen Jahren eine absolute Topstation. Nun ist auch die gesamte Bundesliga ein Sprungbrett für viele französische Nationalspieler geworden. Jungen Franzosen kann ich immer nur raten, eines Tages in der Bundesliga zu spielen, weil viele Vereine den jungen Spielern eine faire Chance auf regelmäßige Einsatzzeiten geben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem 1:4-Debakel gegen Japan: Wie bewerten Sie die sportliche Talfahrt bei der DFB-Elf?

Eine solche Krise hat jede Nation schon mal durchlebt. Im Fußball hat man immer wieder eine Art Zyklus. Ich gehe aber davon aus, dass die Krise bei Deutschland irgendwann vorbei sein wird. Der Fußball ist in Deutschland eine Religion, Deutschland hat eine fantastische Vergangenheit, aber um wieder den richtigen Weg aus der Krise zu finden, müssen die richtigen Schlüsse gezogen werden. Seit der WM 2014, also seit fast zehn Jahren, dümpelt die deutsche Elf vor sich hin. Nun muss ihr ganzes Modell neu gestaltet werden, es müssen Veränderungen in den Strukturen her, bei der Jugendarbeit muss auch was Neues kommen.

Lizarazu: DFB-Elf „zu naiv“

Was macht das deutsche Team denn aktuell falsch?

Als ich die DFB-Elf in Katar gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass sie viel zu naiv agiert, vor allem im taktischen Bereich. Sie spielt deutlich zu hoch und lässt somit ihrem Gegner bei Ballverlust viel zu viel Freiraum. Sie kommt zwar relativ einfach in den gegnerischen Strafraum, aber sobald sie den Ball verliert, herrscht Panik bei Kontern. Auf dem höchsten Niveau wird man mit einer solchen Spielweise sofort bestraft.