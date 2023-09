Sané, Tah und auch Flick: Völler-Lobeshymne nach DFB-Überraschung

Rudi Völler wirkte erleichtert. Mit einem Grinsen im Gesicht nahm der Interims-Bundestrainer im TV-Interview bei der ARD die Gesangseinlage einiger Fans im Dortmunder Signal Iduna Park wahr. Der alte Schlager „Es gibt nur einen Rudi Völler“ hallte am Dienstagabend nach dem überraschenden 2:1 (1:0)-Sieg seiner Nationalmannschaft gegen die favorisierten Franzosen durch die fast leere Arena. Anschließend setzte Völler, der die Mannschaft nach der Entlassung von Hansi Flick am Sonntag gemeinsam mit Hannes Wolf und Sandro Wagner betreute, zu einer Lobeshymne an.

„In der ersten halben Stunde war es schon eine Topleistung, in der zweiten Halbzeit haben wir wunderbar gefightet“, sagte der 63-Jährige, für den die Aushilfe als DFB-Trainer eine einmalige Sache war. Der Treffer durch Leroy Sané zum 2:0 sei „eine Befreiung für uns alle“ gewesen. Der Bayern-Star habe „Weltklasse gespielt“, fügte der Coach für einen Tag an.

Völler: Lob an Flick wegen Groß-Nominierung

Auch Ex-Bundestrainer Flick wurde von Völler lobend erwähnt. Beide hätten kurz vor dem Spiel Kontakt gehabt. Am Dienstag wolle er den einstigen DFB-Coach nochmals anrufen. Völler dankte Flick aber schon jetzt für die Nominierung von Pascal Groß von Brighton & Hove Albion, der in der 25. Minute für den verletzten Ilkay Gündogan eingewechselt wurde und dem Interimscoach zufolge überzeugte. „Es war eine wunderbare Entscheidung, ihn einzuladen“, lobte Völler die Nominierung. „Als er für Illy reinkam, hat er ein wunderbares Spiel gemacht.“

Ein weiterer DFB-Akteur, den Völler hervorhob, war Jonathan Tah. Der bei Bayer Leverkusen als Innenverteidiger gesetzte 27-Jährige ersetzte gegen Frankreich Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger. „Es haben alle super gefightet. Aber da muss ich mal Jonathan Tah loben, der das beste Länderspiel gemacht hat. Er ist in Leverkusen seit Wochen in einer Topform. Er hat Stabilität gezeigt.“

Auf der Pressekonferenz nach der Partie verteilte Völler schließlich sein letztes Sonderlob: „Ich möchte Hannes Wolf und Sandro Wagner ein dickes Kompliment machen - sie haben mich toll unterstützt, richtig geackert. Eine wunderbare Zusammenarbeit“, so sein Fazit.