Deschamps „nicht überrascht“ von Flick-Trennung - Griezmann erwartet feuriges Duell

Die großen Probleme der deutschen Nationalmannschaft haben den französischen Nationalspieler Antoine Griezmann „überrascht“. „Denn es sind große Spieler, die in sehr großen Vereinen spielen“, sagte der Offensivspieler von Atlético Madrid einen Tag vor dem Testspiel gegen die DFB-Auswahl (21 Uhr/ARD). „Das ist eine Dynamik, wo gearbeitet werden muss. Wir haben erfahren, was mit dem Trainer passiert ist. Aber sie haben die Spieler, die dafür sorgen können, dass Deutschland in Zukunft wieder glänzt.“

Der DFB hatte sich am Sonntag von Bundestrainer Hansi Flick getrennt. Am Dienstag sitzen Sportdirektor Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner auf der deutschen Bank. Trotz der ungewissen Trainer-Situation erwartet Griezmann „viele Zweikämpfe“. Spiele gegen Deutschland seien immer „ein bisschen feurig auf dem Spielfeld, es gibt diese Rivalität beider Mannschaften“, sagte der 32-Jährige. „Das sind Spiele, von denen man geträumt hat, sie spielen zu dürfen. Die Vorfreude ist groß.“

Frankreich-Trainer Didier Deschamps, der zusammen mit Griezmann an der Pressekonferenz teilgenommen hatte, hingegen habe die Flick-Entlassung „nicht überrascht“. „Es tut mir leid für Hansi Flick, er ist jemand, den ich schätze. Wenn es keine Ergebnisse gibt, wissen wir als Trainer, was uns erwartet. Die letzten drei Turniere waren enttäuschend. Die letzten Freundschaftsspiele haben die Situation nicht verbessert“, sagte der 54-Jährige. Auf dem Niveau seien „die Erwartungen an diese Mannschaft hoch.“ Dennoch ist Deschamps sicher: „Sie werden morgen Antworten haben“.

Deschamps freut sich auf Ex-Mitspieler Völler: „Schön, ihn dabei zu haben“

Deschamps freut sich sehr auf das Wiedersehen mit der deutschen Interimslösung Rudi Völler. „Das ist eine große Freude für mich, sagte er. Völler sei menschlich „jemand, den ich sehr wertschätze.“ Die beiden hatten Anfang der 1990er-Jahre gemeinsam für den französischen Spitzenclub Olympique Marseille gespielt. Völler springt am Dienstag als Teamchef ein. „Er war ein großartiger Stürmer“, sagte Deschamps über den neun Jahre älteren Völler. „Er hatte auf dem Spielfeld diesen Elan, den hat er immer noch. Diese Lebensfreude. Er war ein großartiger Spieler, und es ist einfach schön, ihn dabei zu haben und ihn zu sehen.“