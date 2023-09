Im Liveticker: Deutschland trifft auf Frankreich

Unerschöpfliches Talente-Reservoir

Mbappé, Nkunku und Co.: WM-Eklat war Startschuss für Frankreichs Talente

Der deutsche Fußball steckt vor dem Duell mit Frankreich tief in der Krise. Was kann der DFB von nächsten Gegner lernen? Eine ganze Menge. Vor rund 13 Jahren lag die „Equipe Tricolore“ am Boden, dann drehte der Verband jeden Stein um und entwickelte eine weltweit führende Nachwuchsarbeit, die inzwischen Stars am Fließband produziert.