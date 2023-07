Das sollte man vor dem WM-Spiel der DFB-Frauen gegen Kolumbien wissen

Die DFB-Frauen stehen kurz vor ihrem zweiten Auftritt bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Am Sonntag (11.30 Uhr/ARD) trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Sydney Football Stadium auf Kolumbien. Fünf Fragen, deren Antworten Sie vor dem Spiel kennen sollten.

Kann Deutschland schon das Achtelfinale erreichen?

Mit einem Sieg können die DFB-Frauen das Achtelfinale sicher einplanen. Die deutsche Mannschaft würde ihre Tabellenführung mit dann sechs Punkten souverän verteidigen. Kolumbien hätte ebenso wie Marokko drei Zähler auf dem Konto. Der abschließende DFB-Vorrundengegner Südkorea hat nach zwei Spielen noch keinen Punkt auf dem Konto und ist Gruppenletzter. Heißt aus deutscher Sicht: Da Kolumbien und Marokko am letzten Spieltag gegeneinander spielen, kann selbst im Falle einer deutschen Niederlage am Donnerstag gegen Südkorea maximal eines der beiden Teams nach Punkten gleichziehen. Es geht also dann nur noch um den ersten Platz in Gruppe H.

Bei einem deutschen Remis gegen Kolumbien müsste am abschließenden Spieltag möglicherweise der Rechenschieber angeworfen werden - abhängig vom Ausgang der Partie zwischen Marokko und Kolumbien sowie dem deutschen Duell mit Südkorea könnte es zu Punktgleichheit zwischen zwei Teams kommen. Dann kommt zur Sortierung der Tabelle zunächst die Tordifferenz und dann die mehr erzielten Tore zum Tragen. Als dritte Instanz zählt der direkte Vergleich.

Wie ist die personelle Lage beim DFB-Team?

Linksverteidigerin Felicitas Rauch fällt aus. Im Training am Freitag zog sich die 27-Jährige beim Blockversuch eine Verstauchung des rechten Knies zu, wie Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz am Samstag beschrieb. Damit fehlt die Abwehrspielerin „auf unbestimmte Zeit“. „Wir sind froh, dass es keine noch schlimmere Diagnose gegeben hat“, sagte die Bundestrainerin. Wahrscheinlich wird Chantal Hagel gegen Kolumbien links hinten beginnen.

Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf und die Innenverteidigerinnen Marina Hegering und Sjoeke Nüsken sollen ihre Verletzungen aber auskuriert haben und einsatzbereit sein. Während ein Oberdorf-Einsatz in der Startelf sicher scheint, stehen hinter Hegering und Nüsken weiter Fragezeichen. Es ist gut möglich, dass die Bundestrainerin kein Risiko eingehen will und daher erneut auf das Innenverteidiger-Duo Sara Doorsoun/Kathrin Hendrich setzt. Alle anderen Spielerinnen sind fit.

Was sagt die Bundestrainerin?

„Wir wollen unserem Gegner unsere Spielerweise aufdrücken“, sagte Voss-Tecklenburg auf der Pressekonferenz am Samstagvormittag in Sydney. Zwar müsse man sich in einigen Bereichen an die Taktik der Kolumbianerinnen anpassen, grundsätzlich liege der Fokus aber „auf dem eigenen Spiel“. Die 55-Jährige hob die gute Energie, Präsenz und das schnelle Umschaltspiel Kolumbiens hervor und erwartet insgesamt ein „enges, attraktives und intensives Spiel.“

Die harte und aggressive Spielweise der Kolumbianerinnen, die im Vorfeld viel diskutiert wurde, kommentierte die Bundestrainerin nicht weiter. „Wir machen da nicht so ein großes Ding draus“, sagte auch Mittelfeldspielerin Lina Magull und ergänzte: „Zum Fußball gehören immer mehrere Facetten – das ist ja das schöne.“

Auf den möglichen weiteren Turnierverlauf wollte Voss-Tecklenburg noch nicht blicken. „Wir fahren sehr gut damit, eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen“, sagte sie.

Auf wen kommt es gegen Kolumbien besonders an?

Die Aufmerksamkeit wird auch gegen Kolumbien zum großen Teil auf Alexandra Popp liegen – und ob sie ihre Tor-Serie nach dem Doppelpack gegen Marokko fortsetzen kann. Doch eine gute Stürmerin ist nichts ohne gute Vorlagengeberinnen. Deswegen spielt auch die Flügelzange der DFB-Frauen, bestehend aus Klara Bühl und Jule Brand, eine große Rolle.

Im defensiven Mittelfeld wird Oberdorf, sollte sie spielen, ein Faktor sein. Mit ihrem körperlichen und robusten Spiel gilt sie als das Mittel gegen die kolumbianische Offensive. In der Defensive hat wohl Hendrich dann als Innenverteidigerin zudem die Aufgabe, ihre Viererkette zu führen und zu organisieren. Die neue Besetzung mit Hagel auf links könnte zu einer Herausforderung für sie werden.

Wer könnte im Achtelfinale warten?

Deutschland würde im Achtelfinale auf den Erst- oder Zweitplatzierten der Gruppe F treffen – und damit könnte mit Frankreich oder Brasilien direkt ein richtiger Kracher warten. Im ersten Spiel präsentierte sich Brasilien sehr stark und gewann 4:0 gegen Panama, während Frankreich nicht über ein 0:0 gegen Jamaika hinauskam. Im direkten Duell am Samstag behielten die Europäerinnen mit 2:1 die Oberhand, was zu einer etwas überraschenden Tabellenkonstellation führte: Da Jamaika gegen Panama zu einem 1:0 kam, belegt der Außenseiter nun den zweiten Tabellenplatz hinter Frankreich. Brasilien ist Dritter und wäre nach aktuellem Stand raus. Aber: Am abschließenden Spieltag am kommenden Mittwoch kann sich das Bild noch komplett verändern, dann trifft Brasilien auf Jamaika. Sicher ist nur: Panama ist nach zwei Niederlagen ausgeschieden.